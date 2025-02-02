Немає сигналів, що допомога з боку США закінчиться – Зеленський

В України на сьогодні немає сигналів, що з боку США закінчиться військова допомога. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

У нас сьогодні немає сигналів, що допомога закінчиться з боку США. Це важливо і ми дякуємо. У нас немає жодного сигналу, що допомога припнеться з боку країн Європейського Союзу…Вся ця допомога підтверджена нашими двосторонніми контрактами підписаними нами про гарантії безпеки - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що на сьогодні українська армія складається близько на 40% з внутрішнього виробництва.

На сьогодні склад у відсотках допомоги, або те, що має наша армія, вона складається з внутрішнього виробництва на 2025 рік - десь 40%, 30 з чимось відсотків – це Європа й 30 з чимось відсотків – США. Тому, якщо один з цих елементів не буде працювати, то не складно порахувати на який відсоток ми втратимо силу. Тому внутрішнє наше виробництво розвивається й сьогодні воно є помічником дуже сильним для нашої армії - розповів Зеленський.

Доповнення

Зеленський повідомляв, що не вся торік виділена військова допомога від США надійшла Україні, ще в дорозі.

Зеленський також днями коментуючи 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки від США, заявив, що військова допомога Україні не зупинена.