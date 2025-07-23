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Нет регистрации в Госреестре - нет компенсации: Минюст призывает владельцев недвижимости обновить данные

Киев • УНН

 • 3566 просмотра

Министерство юстиции напоминает, что для получения компенсации по программе "єВідновлення" необходимо внести данные о праве собственности в Государственный реестр прав. Владельцы имущества, зарегистрированного до 2013 года, могут сделать это бесплатно через нотариуса, ЦНАП или онлайн в "Дії".

Нет регистрации в Госреестре - нет компенсации: Минюст призывает владельцев недвижимости обновить данные

Без внесения данных о праве собственности в Государственный реестр прав невозможно получить компенсацию по программе "єВідновлення". Если имущество было зарегистрировано до 2013 года, владельцы могут бесплатно подтвердить свое право - через нотариуса, ЦПАУ или онлайн в "Дії". Об этом напоминает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Детали

Минюст напоминает, что в условиях военного положения критически важно внести информацию о вашей недвижимости в Государственный реестр прав.

Если ваше право собственности было зарегистрировано до 2013 года, это можно сделать бесплатно. Для этого необходимо обратиться к нотариусу или ЦПАУ в пределах области, где расположено имущество, или оформить заявление онлайн через портал "Дія" (кроме Донецкой, Луганской областей и г. Киева)

 - сообщают в ведомстве.

В Минюсте объяснили, почему зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав, если вы приобрели его до 2013 года:

  • без документального подтверждения права собственности (выписки из Государственного реестра прав) вы не сможете получить кредит под залог недвижимости, ведь это является обязательным условием большинства банков;
    • официальная регистрация в Государственном реестре прав подтверждает ваши права на недвижимость, что защищает вас от возможного мошенничества или попыток оспаривания права собственности другими лицами;
      • регистрация недвижимости в Государственном реестре прав является необходимым условием для участия в государственной программе "Восстановление" по восстановлению имущества и получению компенсации за разрушенное и поврежденное имущество;
        • регистрация права собственности в Государственном реестре прав обеспечивает ясность в правовом статусе собственности, что важно при заключении сделок, таких как купля-продажа, дарение и при наследовании;
          • без регистрации права собственности в электронном реестре вы не сможете быстро продавать, сдавать в аренду или передавать по наследству недвижимость.

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            Алена Уткина

            Алена Уткина

            ОбществоНедвижимость
            Донецкая область
            Луганская область
            Министерство юстиции Украины
            Украина
            Киев
            Tesla
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