Нет регистрации в Госреестре - нет компенсации: Минюст призывает владельцев недвижимости обновить данные
Киев • УНН
Министерство юстиции напоминает, что для получения компенсации по программе "єВідновлення" необходимо внести данные о праве собственности в Государственный реестр прав. Владельцы имущества, зарегистрированного до 2013 года, могут сделать это бесплатно через нотариуса, ЦНАП или онлайн в "Дії".
Без внесения данных о праве собственности в Государственный реестр прав невозможно получить компенсацию по программе "єВідновлення". Если имущество было зарегистрировано до 2013 года, владельцы могут бесплатно подтвердить свое право - через нотариуса, ЦПАУ или онлайн в "Дії". Об этом напоминает Министерство юстиции Украины, передает УНН.
Детали
Минюст напоминает, что в условиях военного положения критически важно внести информацию о вашей недвижимости в Государственный реестр прав.
Если ваше право собственности было зарегистрировано до 2013 года, это можно сделать бесплатно. Для этого необходимо обратиться к нотариусу или ЦПАУ в пределах области, где расположено имущество, или оформить заявление онлайн через портал "Дія" (кроме Донецкой, Луганской областей и г. Киева)
В Минюсте объяснили, почему зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав, если вы приобрели его до 2013 года:
- без документального подтверждения права собственности (выписки из Государственного реестра прав) вы не сможете получить кредит под залог недвижимости, ведь это является обязательным условием большинства банков;
- официальная регистрация в Государственном реестре прав подтверждает ваши права на недвижимость, что защищает вас от возможного мошенничества или попыток оспаривания права собственности другими лицами;
- регистрация недвижимости в Государственном реестре прав является необходимым условием для участия в государственной программе "Восстановление" по восстановлению имущества и получению компенсации за разрушенное и поврежденное имущество;
- регистрация права собственности в Государственном реестре прав обеспечивает ясность в правовом статусе собственности, что важно при заключении сделок, таких как купля-продажа, дарение и при наследовании;
- без регистрации права собственности в электронном реестре вы не сможете быстро продавать, сдавать в аренду или передавать по наследству недвижимость.
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