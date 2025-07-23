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Немає реєстрації в Держреєстрі - немає компенсації: Мін’юст закликає власників нерухомості оновити дані

Київ • УНН

 • 3778 перегляди

Міністерство юстиції нагадує, що для отримання компенсації за програмою "єВідновлення" необхідно внести дані про право власності до Державного реєстру прав. Власники майна, зареєстрованого до 2013 року, можуть зробити це безкоштовно через нотаріуса, ЦНАП або онлайн у "Дії".

Немає реєстрації в Держреєстрі - немає компенсації: Мін’юст закликає власників нерухомості оновити дані

Без внесення даних про право власності до Державного реєстру прав неможливо отримати компенсацію за програмою "єВідновлення". Якщо майно було зареєстроване до 2013 року, власники можуть безплатно підтвердити своє право - через нотаріуса, ЦНАП або онлайн у "Дії". Про це нагадує Міністерство юстиції України, передає УНН.

Деталі

Мін’юст нагадує, що в умовах воєнного стану критично важливо внести інформацію про вашу нерухомість до Державного реєстру прав.

Якщо ваше право власності було зареєстроване до 2013 року, це можна зробити безплатно. Для цього необхідно звернутися до нотаріуса чи ЦНАПу в межах області, де розташоване майно, або оформити заяву онлайн через портал "Дія" (крім Донецької, Луганської областей та м. Києва)

 - повідомляють у відомстві.

У Мін'юсті пояснили, чому зареєструвати право власності у Державному реєстрі прав, якщо ви набули його до 2013 року:

  • без документального підтвердження права власності (витягу з Державного реєстру прав) ви не зможете отримати кредит під заставу нерухомості, адже це є обовʼязковою умовою більшості банків;
    • офіційна реєстрація у Державному реєстрі прав підтверджує ваші права на нерухомість, що захищає вас від можливого шахрайства чи спроб оскарження права власності іншими особами;
      • реєстрація нерухомості у Державному реєстрі прав є необхідною умовою для участі в державній програмі "Відновлення" щодо відновлення майна та отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене майно;
        • реєстрація права власності у Державному реєстрі прав забезпечує ясність у правовому статусі власності, що важливо при укладанні угод, таких як купівля-продаж, дарування та при спадкуванні;
          • без реєстрації права власності в електронному реєстрі ви не зможете швидко продавати, здавати в оренду або передавати у спадок нерухомість.

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            Альона Уткіна

            Альона Уткіна

            СуспільствоНерухомість
            Донецька область
            Луганська область
            Міністерство юстиції України
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