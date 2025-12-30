$42.390.17
Эксклюзив
07:11 • 3278 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 7696 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 21524 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 52994 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 37980 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32962 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30927 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21520 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19789 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24355 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
публикации
Эксклюзивы
"Несмотря на войну и постоянные обстрелы": авиация ГСЧС подвела итоги работы в 2025 году

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Авиация ГСЧС Украины совершила более 2100 полетов и 1060 часов налета в 2025 году, ликвидируя последствия вражеских ударов и туша пожары. Благодаря аэромедицинской эвакуации спасено 435 жизней, также создано новое подразделение быстрого реагирования "Дельта".

"Несмотря на войну и постоянные обстрелы": авиация ГСЧС подвела итоги работы в 2025 году

Несмотря на войну и постоянные обстрелы, авиация ГСЧС Украины в 2025 году работала без остановок. Об этом говорится в сообщении ведомства, информирует УНН.

Подробности

"Более 2100 полетов и 1060 часов налета, ликвидация последствий вражеских ударов, тушение пожаров и выполнение сложных спасательных операций. Благодаря аэромедицинской эвакуации спасено 435 жизней. Экипажи постоянно совершенствовали навыки и участвовали в международных учениях", - отмечается в сообщении.

Указывается, что важным шагом стало создание нового подразделения быстрого реагирования "Дельта", которое уже активно работает на местах прилетов.

Вы работаете на пределе возможностей, часто под угрозой повторных ударов, но всегда выполняете задачи по назначению. Наша авиация готова к любым вызовам, и мы будем делать все, чтобы специалисты чувствовали поддержку государства, в том числе и в вопросах социальной защиты

- отметил глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

Для поддержки специалистов, некоторые семьи спасателей получили служебное жилье, что является частью стратегии защиты тех, кто спасает других.

Напомним

27 декабря в Сумской области спасатели под угрозой повторных ударов ликвидировали масштабный пожар, вызванный российской атакой.

"Музыка, объединяющая": Оркестр ГСЧС превратил станцию метро "Золотые ворота" в Киеве в рождественский зал24.12.25, 23:40 • 12503 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество
Техника
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина