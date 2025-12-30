"Несмотря на войну и постоянные обстрелы": авиация ГСЧС подвела итоги работы в 2025 году

Несмотря на войну и постоянные обстрелы, авиация ГСЧС Украины в 2025 году работала без остановок. Об этом говорится в сообщении ведомства, информирует УНН.

Подробности

"Более 2100 полетов и 1060 часов налета, ликвидация последствий вражеских ударов, тушение пожаров и выполнение сложных спасательных операций. Благодаря аэромедицинской эвакуации спасено 435 жизней. Экипажи постоянно совершенствовали навыки и участвовали в международных учениях", - отмечается в сообщении.

Указывается, что важным шагом стало создание нового подразделения быстрого реагирования "Дельта", которое уже активно работает на местах прилетов.

Вы работаете на пределе возможностей, часто под угрозой повторных ударов, но всегда выполняете задачи по назначению. Наша авиация готова к любым вызовам, и мы будем делать все, чтобы специалисты чувствовали поддержку государства, в том числе и в вопросах социальной защиты - отметил глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

Для поддержки специалистов, некоторые семьи спасателей получили служебное жилье, что является частью стратегии защиты тех, кто спасает других.

Напомним

27 декабря в Сумской области спасатели под угрозой повторных ударов ликвидировали масштабный пожар, вызванный российской атакой.

