Ексклюзив
07:11 • 3140 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 7382 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 21380 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 52784 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 37858 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 32896 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30873 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21508 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19781 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24348 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
"Попри війну та постійні обстріли": авіація ДСНС підбила підсумки роботи у 2025 році

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Авіація ДСНС України здійснила понад 2100 польотів та 1060 годин нальоту у 2025 році, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів та гасячи пожежі. Завдяки аеромедичній евакуації врятовано 435 життів, також створено новий підрозділ швидкого реагування "Дельта".

"Попри війну та постійні обстріли": авіація ДСНС підбила підсумки роботи у 2025 році

Попри війну та постійні обстріли, авіація ДСНС України у 2025 році працювала без зупинок. Про це йдеться у повідомленні відомства, інформує УНН.

Деталі

"Понад 2100 польотів і 1060 годин нальоту, ліквідація наслідків ворожих ударів, гасіння пожеж та виконання складних рятувальних операцій. Завдяки аеромедичній евакуації врятовано 435 життів. Екіпажі постійно вдосконалювали навички та брали участь у міжнародних навчаннях", - зазначається у повідомленні.

Вказується, що важливим кроком стало створення нового підрозділу швидкого реагування "Дельта", який уже активно працює на місцях прильотів.

Ви працюєте на межі можливостей, часто під загрозою повторних ударів, але завжди виконуєте завдання за призначенням. Наша авіація готова до будь-яких викликів, і ми робитимемо все, щоб фахівці відчували підтримку держави, зокрема і в питаннях соціального захисту

- зазначив голова ДСНС України Андрій Даник.

Для підтримки фахівців, деякі родини рятувальників отримали службове житло, що є частиною стратегії захисту тих, хто рятує інших.

Нагадаємо

27 грудня на Сумщині рятувальники під загрозою повторних ударів ліквідували масштабну пожжу, спричинену російською атакою.

"Музика, що єднає": Оркестр ДСНС перетворив станцію метро "Золоті ворота" у Києві на різдвяну залу24.12.25, 23:40 • 12503 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Техніка
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна