"Попри війну та постійні обстріли": авіація ДСНС підбила підсумки роботи у 2025 році
Київ • УНН
Авіація ДСНС України здійснила понад 2100 польотів та 1060 годин нальоту у 2025 році, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів та гасячи пожежі. Завдяки аеромедичній евакуації врятовано 435 життів, також створено новий підрозділ швидкого реагування "Дельта".
Попри війну та постійні обстріли, авіація ДСНС України у 2025 році працювала без зупинок. Про це йдеться у повідомленні відомства, інформує УНН.
Деталі
"Понад 2100 польотів і 1060 годин нальоту, ліквідація наслідків ворожих ударів, гасіння пожеж та виконання складних рятувальних операцій. Завдяки аеромедичній евакуації врятовано 435 життів. Екіпажі постійно вдосконалювали навички та брали участь у міжнародних навчаннях", - зазначається у повідомленні.
Вказується, що важливим кроком стало створення нового підрозділу швидкого реагування "Дельта", який уже активно працює на місцях прильотів.
Ви працюєте на межі можливостей, часто під загрозою повторних ударів, але завжди виконуєте завдання за призначенням. Наша авіація готова до будь-яких викликів, і ми робитимемо все, щоб фахівці відчували підтримку держави, зокрема і в питаннях соціального захисту
Для підтримки фахівців, деякі родини рятувальників отримали службове житло, що є частиною стратегії захисту тих, хто рятує інших.
Нагадаємо
27 грудня на Сумщині рятувальники під загрозою повторних ударів ліквідували масштабну пожжу, спричинену російською атакою.
