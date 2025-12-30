"Попри війну та постійні обстріли": авіація ДСНС підбила підсумки роботи у 2025 році

Попри війну та постійні обстріли, авіація ДСНС України у 2025 році працювала без зупинок. Про це йдеться у повідомленні відомства, інформує УНН.

Деталі

"Понад 2100 польотів і 1060 годин нальоту, ліквідація наслідків ворожих ударів, гасіння пожеж та виконання складних рятувальних операцій. Завдяки аеромедичній евакуації врятовано 435 життів. Екіпажі постійно вдосконалювали навички та брали участь у міжнародних навчаннях", - зазначається у повідомленні.

Вказується, що важливим кроком стало створення нового підрозділу швидкого реагування "Дельта", який уже активно працює на місцях прильотів.

Ви працюєте на межі можливостей, часто під загрозою повторних ударів, але завжди виконуєте завдання за призначенням. Наша авіація готова до будь-яких викликів, і ми робитимемо все, щоб фахівці відчували підтримку держави, зокрема і в питаннях соціального захисту - зазначив голова ДСНС України Андрій Даник.

Для підтримки фахівців, деякі родини рятувальників отримали службове житло, що є частиною стратегії захисту тих, хто рятує інших.

Нагадаємо

27 грудня на Сумщині рятувальники під загрозою повторних ударів ліквідували масштабну пожжу, спричинену російською атакою.

"Музика, що єднає": Оркестр ДСНС перетворив станцію метро "Золоті ворота" у Києві на різдвяну залу