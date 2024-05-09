Несмотря на приказ из москвы: оккупанты в Крыму отменили фейерверки по случаю 9 мая

В оккупированном Крыму отказались запускать салюты по случаю российского "дня победы", несмотря на приказ из Москвы. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление оккупационных властей.

Детали

В частности, глава оккупационной администрации Крыма Аксенов заявил, что из-за высокого уровня террористической угрозы салюты на полуострове в этом году проводить не будут.

В связи с действием в ряде муниципальных образований и на объектах Республики Крым высокого "желтого" уровня террористической опасности праздничные салюты 9 мая 2024 года с привлечением воинских частей ВС РФ на территории республики проводиться не будут - цитируют заявление Аксенова российские СМИ.

Кроме того, подконтрольный рф глава Севастополя Михаил Развожаев также отметил, что в городе не будет фейерверков.

В то же время на официальном Тelegram-канале минобороны рф опубликован приказ шойгу о проведении 9 мая салютов с привлечением воинских частей ВС рф в ряде городов - в частности, Москве, Волгограде, Петербурге, а также в аннексированных Севастополе и Керчи.

Дополнение

Несмотря на то, что в Москве таки провели нынешний "парад победы" - во многих российских регионах отказались от торжественных событий по случаю 9 мая.

В частности в оккупированном Крыму снова отменили акцию "Бессмертный полк". Оккупанты объяснили это "вопросами безопасности".

Об отмене парадов и других мероприятий к 9 мая также сообщили власти ряда российских регионов - в частности, курской, брянской, белгородской, рязанской и псковской областей.

Напомним

В этом году на параде ко дню победы в россии был только один танк - Т34 времен Второй мировой войны.

Также на мероприятии присутствовали президенты пяти стран СНГ - Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также лидеры Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.