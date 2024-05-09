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Попри наказ з москви: окупанти в Криму скасували феєрверки з нагоди 9 травня

Попри наказ з москви: окупанти в Криму скасували феєрверки з нагоди 9 травня

Київ • УНН

 • 13890 перегляди

Окупаційна влада Криму відмовилась від проведення феєрверків на російський "день перемоги", попри наказ Москви, посилаючись на міркування безпеки.

В окупованому Криму відмовились запускати салюти з нагоди російського "дня  перемоги", попри наказ з москви. Про це пише УНН з посиланням на заяву окупаційної влади.

 Деталі 

Зокрема, голова окупаційної адміністрації Криму аксьонов заявив, що через високий рівень терористичної загрози салюти на півострові цьогоріч не проводитимуть.

 У зв'язку з дією в ряді муніципальних утворень та на об'єктах Республіки Крим високого "жовтого" рівня терористичної небезпеки святкові салюти 9 травня 2024 року із залученням військових частин зс рф на території республіки проводитися не будуть

- цитують заяву аксьонова російські ЗМІ.

Окрім того, підконтрольний рф глава Севастополя Михайло Развожаєв також зазначив, що у місті не буде феєрверків.

Водночас на офіційному Тelegram-каналі міноборони рф опублікований наказ шойгу про проведення 9 травня салютів із залученням військових частин зс рф у низці міст - зокрема, Москві, Волгограді, Петербурзі, а також в анексованих Севастополі та Керчі.

Доповнення 

Попри те, що у москві таки провели цьогорічний "парад перемоги" - у багатьох роських регіонах відмовились від урочистих подій з нагоди 9 травня. 

Зокрема  в окупованому Криму знову скасували акцію "Безсмертний полк". Окупанти пояснили це "питаннями безпеки". 

Про скасування парадів та інших заходів до 9 травня також повідомила влада низки російських регіонів – зокрема, курська, брянської, білгородської, рязанської та псковської областей.

Нагадаємо

Цьогоріч на параді до дня перемоги в росії був лише один танк - Т34 часів Другої світової війни. 

Також на заході були присутні президенти п'яти країн СНД – білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, а також лідери Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау.

Володимир Омельченко

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