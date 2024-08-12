Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Каждая страна стремится к построению справедливой и прозрачной системы налогообложения, которая обеспечивает равные условия для бизнеса и способствует экономическому развитию, и Украина не исключение. Однако в нашем государстве налоговые органы часто ассоциируются с коррупцией, давлением на предпринимателей и злоупотреблением властью. Даже при существующих решениях судов правоохранители не спешат расследовать преступления должностных лиц Государственной налоговой службы, пишет УНН.

Вероятно, одной из главных причин, по которой преступления налоговиков остаются без должного внимания правоохранителей, являются коррупционные связи внутри государственного аппарата и политическое влияние. Ведь не секрет, что должностные лица в разных органах власти имеют общие интересы или финансовые связи, что затрудняет эффективное расследование и наказание чиновников. Отсутствие независимого контроля приводит к тому, что дела против налоговиков просто "сливаются" на уровне правоохранительных органов и не доходят до суда.

Не исключено, что так происходит из-за покровительства налоговой, которое, как утверждают эксперты, осуществляет глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он не только определяет кадровую политику ГНС через ручных руководителей органа, но, вероятно, защищает их от уголовных преследований, в частности, приговоров.

Иначе как объяснить тот факт, что бывший помощник Гетманцева, а ныне и.о. заместителя председателя ГНС Евгений Сокур систематически нарушает закон и до сих пор за это не наказан, как и остальное руководство налоговой?

Систематичность нарушений

УНН ранее рассказывал, что против Сокура 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). И.о. заместителя председателя ГНС 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. По мнению следствия, такие его действия повлекли тяжкие последствия компании, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Офис Генерального прокурора подтвердил УНН, что следователями Государственного бюро расследований расследуется дело, в котором фигурирует исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур.

Прошло два года с момента открытия уголовного производства, однако Сокура до сих пор не привлекли к ответственности и он продолжает работать на руководящей должности.

Более того, выяснилось, что это не единичный случай и действия и.о. заместителя председателя ГНС могут иметь систематический характер. Ведь согласно решению Киевского окружного административного суда он еще и незаконно лишил лицензии "Червонослободский спиртзавод".

СМИ не исключают, что таким образом ставленник Гетманцева заставляет бизнес платить за то, чтобы ему налоговая позволяла работать.

Неприкосновенность руководства

Эксперты указывают на то, что налоговая стала инструментом давления в руках Гетманцева. Кроме лишений лицензий по надуманным предлогам ГНС давит на предпринимателей еще и через блокировку налоговых накладных и отнесение их к рисковым. Представителям бизнеса регулярно приходится в судах отменять незаконные постановления ГНС. Однако еще ни один чиновник не был привлечен к ответственности за принудительную остановку работы предприятий таким образом.

Власть не реагирует на волну возмущения, которую вызывают действия налоговиков. А правоохранители, вероятно, имеют указание не трогать руководство ГНС. И здесь речь не только о том, что силовики делают вид борьбы с коррупцией, вымогательством и взяточничеством на местах, а по факту такие дела не имеют логического завершения. Следствие даже не пытается установить участников всей цепи движения наличности по коридорам налоговой.

Одним из примеров неприкосновенности ГНС является решение суда, которым Государственное бюро расследований еще в апреле обязали открыть дело против руководства налоговой за превышение служебных полномочий и подделку документов.

Речь идет и о том, что должностные лица ГНС Украины, в частности руководство, в том числе Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, использовали власть или служебное положение вопреки интересам службы, а также внесли заведомо недостоверные сведения в официальный документ. Речь идет, в частности, о результатах налоговой проверки банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации. Такие действия налоговой нанесли большие убытки акционерам финучреждения.

Печерский районный суд Киева обязал ГБР внести сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований еще 11 апреля. Однако несмотря на то, что следователи должны были начать расследование сразу после этого, воз и ныне там.

То есть налоговые проверки стали еще одним действенным инструментом уничтожения бизнеса.

Будет ли свет в конце тоннеля

Специалисты и народные депутаты указывают на то, что такая ситуация стала возможной из-за отсутствия реформ и необходимости полной перезагрузки налоговой. Несмотря на многочисленные обещания и программы реформирования налоговой службы, на практике изменения фактически так и не происходят. Часто объявляемые реформы остаются лишь на бумаге или носят косметический характер. Эксперты убеждены, что отсутствие системных изменений способствует сохранению старых коррупционных схем и подрывает доверие ко всей налоговой системе.

Игнорирование преступлений налоговиков имеет серьезные последствия для экономики и общества в целом. Это подрывает доверие к государственным институтам, создает несправедливые условия для ведения бизнеса и способствует оттоку капитала из страны. Малый и средний бизнес, который является основой экономического роста, особенно страдает от налогового давления и коррупции, что затрудняет развитие предпринимательства и снижает уровень экономической активности.

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо внедрять настоящие, а не декоративные реформы. Прежде всего, нужен независимый контроль за деятельностью налоговых органов, а также эффективная система наказания за коррупционные действия. Необходимо разорвать коррупционные связи внутри государственного аппарата, обеспечить прозрачность в принятии решений и защитить бизнес от неправомерного давления со стороны налоговиков.

Только тогда Украина сможет построить справедливую и эффективную налоговую систему, которая будет способствовать развитию экономики, а не тормозить ее.