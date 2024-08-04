Из-за непогоды обесточены более 13 тысяч потребителей в Киевской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях. Об этом в воскресенье сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в Запорожской области из-за непогоды обесточены 197 потребителей в 3 населенных пунктах. На Киевщине после прохождения грозового фронта без света находятся 5,5 тысячи абонентов в 42 населенных пунктах.

На Сумщине из-за неблагоприятных погодных условий без напряжения остается 34 населенных пункта - 2,5 тысячи абонентов. Энергетики запитали 72 абонента в 3 населенных пунктах, которые были обесточены в результате боевых действий.

Также, как сообщается, на Черниговщине в результате непогоды обесточены 4,8 тысячи потребителей в 17 населенных пунктах.

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