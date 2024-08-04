Сейчас в Украине наблюдается снижение температуры воздуха, однако, по ориентировочному прогнозу, с 12 августа температура воздуха снова повысится, снова столбики термометров поползут вверх. Температура воздуха может достигать 36 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире телемарафона, передает УНН.

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Что касается жары, или не жары. Сейчас действительно наблюдается, к счастью, снижение температуры воздуха, можно легко дышать и не страдать от высокой температуры воздуха. И такая комфортная погода продержится еще в ближайшее время, даже на текущей неделе. Очевидно, что в южной части Украины, на юго-востоке градусы будут выше. В целом не будет много осадков. Дожди будут выпадать, но это будет преимущественно западная часть Украины. По ориентировочному прогнозу, с 12 августа температура воздуха снова повысится, снова столбики термометров поползут вверх, снова к нам вернется жара. Это касается южной части Украины, но эта жара захватит также и центр, и северную часть Украины - сказала Диденко.

Она добавила, что, если днем температура воздуха, например, будет достигать невыносимых 36 градусов, то ночью температура воздуха будет значительно меньше, чем в июле.

Напомним,

В Украине сегодня, 4 августа, ожидаются дожди в северных и западных областях, местами грозы. Температура днем поднимется до 27°, местами до 32°. По всей стране кроме большинства западных, Житомирской, Черниговской и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.