ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto
Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев
Посевную уже начали аграрии всех областей - что сеют и какие регионы в лидерахPhoto
Оккупанты атаковали 6 КАБами критически важную Печенежскую дамбу в Харьковской области - ОВА
Шесть лет в поисках правды: вдова пациента клиники Odrex ждет результатов очередной экспертизыPhoto
"Это не наступление на Сумы": в ЦПД СНБО объяснили штурмовые попытки врага в Сумской области
Зеленский подписал закон из пакета МВФ о военном сборе на три года после войны
Война на Ближнем Востоке может поднять инфляцию в Украине - НБУ
Профсоюз авиаработников Украины выдвинул кандидатуру Сергея Бызова на должность Председателя Федерации профсоюзов Украины
Украина будет сбивать "орешник" в космосе – эксперт резко оценил громкое заявление о новом оружии
У Путина обвинили Финляндию и страны Балтии в причастности к атакам на Россию14 апреля, 03:30 • 24985 просмотра
Враг атаковал боевым дроном многоэтажку в Харькове14 апреля, 03:46 • 30233 просмотра
Bloomberg узнал о подходе Буданова к мирным переговорам14 апреля, 05:59 • 29048 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo07:44 • 17057 просмотра
Минэнерго подтвердило 13-е полное обесточивание ЗАЭС, из-за атак рф без света часть 6 областей07:52 • 13434 просмотра
публикации
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto12:03 • 5472 просмотра
Смерть пациента в клинике Odrex: какие методы применяют обвиняемые, чтобы затянуть рассмотрение дела в суде11:56 • 4674 просмотра
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в ценеPhoto13 апреля, 13:37 • 71093 просмотра
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет13 апреля, 12:45 • 55724 просмотра
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
Эксклюзив
13 апреля, 10:33 • 47524 просмотра
Реклама
УНН Lite
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион10:19 • 7156 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo07:44 • 17265 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 20872 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 30660 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда11 апреля, 19:52 • 34132 просмотра
Актуальное
Техника
Крылатая ракета Storm Shadow
Ракетный комплекс "Тор
Золото
MIM-104 Patriot

Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев

Киев • УНН

 • 6964 просмотра

Даниил Гетманцев заявил о необходимости смягчения требований к потенциальным резидентам Defence City. Это позволит расширить круг участников и стимулировать отрасль.

Несмотря на запуск специального режима Defence City, который должен был стать одним из ключевых инструментов развития оборонно-промышленного комплекса, действующее законодательство нуждается в существенной доработке для достижения реального эффекта. В частности, требуют смягчения требования к потенциальным резидентам. Такое мнение высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет УНН.

В прошлом году мы запустили специальный режим Defence City. Чтобы он начал давать ожидаемые результаты, нужно снижать "порог входа" в Defence City, увеличивать круг его участников, расширять стимулы, на что справедливо обращает внимание бизнес

- отметил Гетманцев.

По его словам, государство годами игнорировало потребности ОПК, не закупало новую технику, не поддерживало программы модернизации, не стимулировало конструкторские работы, что привело к критическому состоянию отрасли в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Из нескольких сотен предприятий этого сектора в рабочем состоянии осталось около 50.

Гетманцев добавил, что война стала катализатором изменений и продемонстрировала потенциал украинского оборонного сектора. 

Война стала вызовом и высветила многочисленные проблемы, о которых в мирное время вообще не принято было говорить. Мы благодарны нашим партнерам и союзникам за многомиллиардную военную помощь, поставки вооружений и военной техники, однако их возможности – не безграничны и со временем эта проблема будет становиться еще острее. И отечественный ОПК не просто ответил на этот вызов – он масштабировался в 50 раз, и очень быстро превратился из отсталой и деградирующей в ведущую отрасль национальной экономики, которая демонстрирует результат

-  сообщил он.

Именно поэтому, по мнению главы парламентского комитета, государство должно не только констатировать эти результаты, а создавать условия для их дальнейшего развития, в частности через спецрежим Defence City.

Параллельно, по словам Гетманцева, необходимо переходить от простой кооперации к полноценному производству, привлекать больше финансирования от партнеров, увеличивать масштабы кредитования и снижать цену займов через соответствующие государственные программы.

Не менее важным депутат считает развитие смежных отраслей, в частности производителей составных частей и компонентов оружия, и усиление кадровой подготовки.

Напомним

УНН ранее писал, что Аэрокосмическая ассоциация Украины собирает предложения компаний, работающих в секторе ОПК, и авиастроительных предприятий относительно изменений в законодательство, которое предусматривает функционирование налогового и таможенного спецрежима Defence City. По результатам этой работы ассоциация планирует передать наработанные предложения представителям Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и присоединиться к дальнейшей доработке нормативной базы Defence City в диалоге с правительством и парламентом.

Добавим

На сегодняшний день становится понятно, что спецрежим Defence City, предусматривающий таможенные и налоговые преференции для предприятий из сектора ОПК и смежных отраслей, не пользуется значительной популярностью у бизнеса. Представители рынка в комментариях УНН объясняют, что это связано с некоторыми законодательными пробелами, которые создают барьеры для потенциальных резидентов спецрежима.

Среди основных сдерживающих факторов, в частности, нечеткие требования к обороту, фактически ограничивающие доступ для малого и среднего бизнеса к Defence City, а также непонятные требования относительно аудита компаний, претендующих на присоединение к спецрежиму. Кроме того, эксперты указывают на отсутствие симметричных налоговых условий. Речь идет о том, что компании вынуждены уплачивать НДС за детали украинского производства, в то время как этот налог отменен для импортных комплектующих. В Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже также понимают необходимость доработки соответствующего законодательства и ждут предложений рынка.

Еще одним барьером эксперты считают слишком жесткую норму относительно уголовных производств. Потенциальный резидент Defence City не должен никоим образом фигурировать в уголовных делах. Эта норма распространяется даже на фактические дела без подозрений и обвинительных актов и приговоров. Юристы, опрошенные УНН, указывают на нарушение презумпции невиновности.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Defence City
Даниил Гетманцев
Верховная Рада
Украина