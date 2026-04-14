Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев

Несмотря на запуск специального режима Defence City, который должен был стать одним из ключевых инструментов развития оборонно-промышленного комплекса, действующее законодательство нуждается в существенной доработке для достижения реального эффекта. В частности, требуют смягчения требования к потенциальным резидентам. Такое мнение высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет УНН.

В прошлом году мы запустили специальный режим Defence City. Чтобы он начал давать ожидаемые результаты, нужно снижать "порог входа" в Defence City, увеличивать круг его участников, расширять стимулы, на что справедливо обращает внимание бизнес - отметил Гетманцев.

По его словам, государство годами игнорировало потребности ОПК, не закупало новую технику, не поддерживало программы модернизации, не стимулировало конструкторские работы, что привело к критическому состоянию отрасли в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Из нескольких сотен предприятий этого сектора в рабочем состоянии осталось около 50.

Гетманцев добавил, что война стала катализатором изменений и продемонстрировала потенциал украинского оборонного сектора.

Война стала вызовом и высветила многочисленные проблемы, о которых в мирное время вообще не принято было говорить. Мы благодарны нашим партнерам и союзникам за многомиллиардную военную помощь, поставки вооружений и военной техники, однако их возможности – не безграничны и со временем эта проблема будет становиться еще острее. И отечественный ОПК не просто ответил на этот вызов – он масштабировался в 50 раз, и очень быстро превратился из отсталой и деградирующей в ведущую отрасль национальной экономики, которая демонстрирует результат - сообщил он.

Именно поэтому, по мнению главы парламентского комитета, государство должно не только констатировать эти результаты, а создавать условия для их дальнейшего развития, в частности через спецрежим Defence City.

Параллельно, по словам Гетманцева, необходимо переходить от простой кооперации к полноценному производству, привлекать больше финансирования от партнеров, увеличивать масштабы кредитования и снижать цену займов через соответствующие государственные программы.

Не менее важным депутат считает развитие смежных отраслей, в частности производителей составных частей и компонентов оружия, и усиление кадровой подготовки.

УНН ранее писал, что Аэрокосмическая ассоциация Украины собирает предложения компаний, работающих в секторе ОПК, и авиастроительных предприятий относительно изменений в законодательство, которое предусматривает функционирование налогового и таможенного спецрежима Defence City. По результатам этой работы ассоциация планирует передать наработанные предложения представителям Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и присоединиться к дальнейшей доработке нормативной базы Defence City в диалоге с правительством и парламентом.

На сегодняшний день становится понятно, что спецрежим Defence City, предусматривающий таможенные и налоговые преференции для предприятий из сектора ОПК и смежных отраслей, не пользуется значительной популярностью у бизнеса. Представители рынка в комментариях УНН объясняют, что это связано с некоторыми законодательными пробелами, которые создают барьеры для потенциальных резидентов спецрежима.

Среди основных сдерживающих факторов, в частности, нечеткие требования к обороту, фактически ограничивающие доступ для малого и среднего бизнеса к Defence City, а также непонятные требования относительно аудита компаний, претендующих на присоединение к спецрежиму. Кроме того, эксперты указывают на отсутствие симметричных налоговых условий. Речь идет о том, что компании вынуждены уплачивать НДС за детали украинского производства, в то время как этот налог отменен для импортных комплектующих. В Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже также понимают необходимость доработки соответствующего законодательства и ждут предложений рынка.

Еще одним барьером эксперты считают слишком жесткую норму относительно уголовных производств. Потенциальный резидент Defence City не должен никоим образом фигурировать в уголовных делах. Эта норма распространяется даже на фактические дела без подозрений и обвинительных актов и приговоров. Юристы, опрошенные УНН, указывают на нарушение презумпции невиновности.