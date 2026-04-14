Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев
Киев
Даниил Гетманцев заявил о необходимости смягчения требований к потенциальным резидентам Defence City. Это позволит расширить круг участников и стимулировать отрасль.
Несмотря на запуск специального режима Defence City, который должен был стать одним из ключевых инструментов развития оборонно-промышленного комплекса, действующее законодательство нуждается в существенной доработке для достижения реального эффекта. В частности, требуют смягчения требования к потенциальным резидентам. Такое мнение высказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет УНН.
В прошлом году мы запустили специальный режим Defence City. Чтобы он начал давать ожидаемые результаты, нужно снижать "порог входа" в Defence City, увеличивать круг его участников, расширять стимулы, на что справедливо обращает внимание бизнес
По его словам, государство годами игнорировало потребности ОПК, не закупало новую технику, не поддерживало программы модернизации, не стимулировало конструкторские работы, что привело к критическому состоянию отрасли в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Из нескольких сотен предприятий этого сектора в рабочем состоянии осталось около 50.
Гетманцев добавил, что война стала катализатором изменений и продемонстрировала потенциал украинского оборонного сектора.
Война стала вызовом и высветила многочисленные проблемы, о которых в мирное время вообще не принято было говорить. Мы благодарны нашим партнерам и союзникам за многомиллиардную военную помощь, поставки вооружений и военной техники, однако их возможности – не безграничны и со временем эта проблема будет становиться еще острее. И отечественный ОПК не просто ответил на этот вызов – он масштабировался в 50 раз, и очень быстро превратился из отсталой и деградирующей в ведущую отрасль национальной экономики, которая демонстрирует результат
Именно поэтому, по мнению главы парламентского комитета, государство должно не только констатировать эти результаты, а создавать условия для их дальнейшего развития, в частности через спецрежим Defence City.
Параллельно, по словам Гетманцева, необходимо переходить от простой кооперации к полноценному производству, привлекать больше финансирования от партнеров, увеличивать масштабы кредитования и снижать цену займов через соответствующие государственные программы.
Не менее важным депутат считает развитие смежных отраслей, в частности производителей составных частей и компонентов оружия, и усиление кадровой подготовки.
Напомним
УНН ранее писал, что Аэрокосмическая ассоциация Украины собирает предложения компаний, работающих в секторе ОПК, и авиастроительных предприятий относительно изменений в законодательство, которое предусматривает функционирование налогового и таможенного спецрежима Defence City. По результатам этой работы ассоциация планирует передать наработанные предложения представителям Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и присоединиться к дальнейшей доработке нормативной базы Defence City в диалоге с правительством и парламентом.
Добавим
На сегодняшний день становится понятно, что спецрежим Defence City, предусматривающий таможенные и налоговые преференции для предприятий из сектора ОПК и смежных отраслей, не пользуется значительной популярностью у бизнеса. Представители рынка в комментариях УНН объясняют, что это связано с некоторыми законодательными пробелами, которые создают барьеры для потенциальных резидентов спецрежима.
Среди основных сдерживающих факторов, в частности, нечеткие требования к обороту, фактически ограничивающие доступ для малого и среднего бизнеса к Defence City, а также непонятные требования относительно аудита компаний, претендующих на присоединение к спецрежиму. Кроме того, эксперты указывают на отсутствие симметричных налоговых условий. Речь идет о том, что компании вынуждены уплачивать НДС за детали украинского производства, в то время как этот налог отменен для импортных комплектующих. В Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже также понимают необходимость доработки соответствующего законодательства и ждут предложений рынка.
Еще одним барьером эксперты считают слишком жесткую норму относительно уголовных производств. Потенциальный резидент Defence City не должен никоим образом фигурировать в уголовных делах. Эта норма распространяется даже на фактические дела без подозрений и обвинительных актов и приговоров. Юристы, опрошенные УНН, указывают на нарушение презумпции невиновности.