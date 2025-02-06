Немецкая полиция задержала россиян за кражу 100 кг черемши

Немецкая полиция задержала шестерых россиян в лесу под Лейпцигом. Их обвиняют в краже дикого чеснока в особо крупных размерах. Стоимость конфискованной черемши оценивается в несколько тысяч евро. Об этом информирует DW, передает УНН.

Детали

Как сообщила полиция Лейпцига, во вторник, 4 февраля, была задержана банда из шести человек, подозреваемых в краже дикого чеснока или черемши.

Отмечается, что сотрудники полиции обратили внимание на подозрительный автомобиль, который двигался с включенными фарами дальнего света. Во время осмотра транспортного средства полицейские почувствовали сильный запах чеснока.

В багажнике было обнаружено несколько хозяйственных сумок, набитых луковицами дикого чеснока, а также инструменты для сбора урожая. В ходе дальнейшего опроса выяснилось, что трое мужчин, находившихся в машине, вероятно, выкопали растения в пойменном лесу в лейпцигском районе Варен - рассказал представитель полиции.

Подозреваемые были задержаны.

Всего было конфисковано около 100 килограммов дикого чеснока. По предварительным подсчетам стоимость конфискованного составляет несколько тысяч евро.

Правоохранители сообщили, что расследование по факту кражи в составе группы в крупных размерах возбуждено в отношении шести человек.

Подозреваемым - от 26 до 39 лет, причем все они - обладатели российских паспортов. При этом двое мужчин уже знакомы полиции: буквально несколько дней назад их поймали и привлекли к ответственности при аналогичных обстоятельствах. Теперь их ждет более строгое наказание. - говорится в заметке DW.

Теперь их ждет более строгое наказание, ведь федеральный закон об охране природы Германии запрещает сбор дикорастущих растений или их удаление из мест произрастания.

Напомним

В Нюрнберге арестовали гражданина рф, который продавал санкционные спутниковые антенны и гидролокаторы в россию. Во время обысков на шести объектах изъяты многочисленные доказательства незаконной деятельности.

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