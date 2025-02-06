Немецкая полиция задержала россиян за кражу 100 кг черемши
Киев • УНН
Шестеро граждан рф похитили около 100 кг черемши в лесу под Лейпцигом, нанеся ущерб на несколько тысяч евро. Двое из подозреваемых ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное преступление.
Немецкая полиция задержала шестерых россиян в лесу под Лейпцигом. Их обвиняют в краже дикого чеснока в особо крупных размерах. Стоимость конфискованной черемши оценивается в несколько тысяч евро. Об этом информирует DW, передает УНН.
Детали
Как сообщила полиция Лейпцига, во вторник, 4 февраля, была задержана банда из шести человек, подозреваемых в краже дикого чеснока или черемши.
Отмечается, что сотрудники полиции обратили внимание на подозрительный автомобиль, который двигался с включенными фарами дальнего света. Во время осмотра транспортного средства полицейские почувствовали сильный запах чеснока.
В багажнике было обнаружено несколько хозяйственных сумок, набитых луковицами дикого чеснока, а также инструменты для сбора урожая. В ходе дальнейшего опроса выяснилось, что трое мужчин, находившихся в машине, вероятно, выкопали растения в пойменном лесу в лейпцигском районе Варен
Подозреваемые были задержаны.
Всего было конфисковано около 100 килограммов дикого чеснока. По предварительным подсчетам стоимость конфискованного составляет несколько тысяч евро.
Правоохранители сообщили, что расследование по факту кражи в составе группы в крупных размерах возбуждено в отношении шести человек.
Подозреваемым - от 26 до 39 лет, причем все они - обладатели российских паспортов. При этом двое мужчин уже знакомы полиции: буквально несколько дней назад их поймали и привлекли к ответственности при аналогичных обстоятельствах. Теперь их ждет более строгое наказание.
Теперь их ждет более строгое наказание, ведь федеральный закон об охране природы Германии запрещает сбор дикорастущих растений или их удаление из мест произрастания.
Напомним
В Нюрнберге арестовали гражданина рф, который продавал санкционные спутниковые антенны и гидролокаторы в россию. Во время обысков на шести объектах изъяты многочисленные доказательства незаконной деятельности.
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