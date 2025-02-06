Німецька поліція затримала росіян за крадіжку 100 кг черемші
Київ • УНН
Шестеро громадян рф викрали близько 100 кг черемші в лісі під Лейпцигом, завдавши збитків на кілька тисяч євро. Двоє з підозрюваних раніше вже притягувались до відповідальності за аналогічний злочин.
Німецька поліція затримала шістьох росіян у лісі під Лейпцигом. Їх звинувачують у крадіжці дикого часнику в особливо великих розмірах. Вартість конфіскованої черемші оцінюється у кілька тисяч євро. Про це інформує DW, передає УНН.
Деталі
Як повідомила поліція Лейпцига, у вівторок, 4 лютого, було затримано банду з шести осіб, підозрюваних у крадіжці дикого часнику або черемші.
Зазначається, що співробітники поліції звернули увагу на підозрілий автомобіль, що рухався з увімкненими фарами далекого світла. Під час огляду транспортного засобу поліцейські відчули сильний запах часнику.
У багажнику було виявлено кілька господарських сумок, набитих цибулинами дикого часнику, а також інструменти для збирання врожаю. У ході подальшого опитування з'ясувалося, що троє чоловіків, які знаходилися в машині, ймовірно, викопали рослини в заплавному лісі в лейпцизькому районі Варен
Підозрювані були затримані.
Загалом було конфісковано близько 100 кілограмів дикого часнику. За попередніми підрахунками вартість конфіскованого становить кілька тисяч євро.
Правоохоронці повідомили, що розслідування за фактом крадіжки у складі групи у великих розмірах порушено щодо шести осіб.
Підозрюваним – від 26 до 39 років, причому всі вони – володарі російських паспортів. При цьому двоє чоловіків уже знайомі поліції: буквально кілька днів тому їх спіймали і притягнули до відповідальності за аналогічних обставин. Тепер на них чекає більш строге покарання.
Тепер на них чекає більш строге покарання, адже федеральний закон про охорону природи Німеччини забороняє збирання дикорослих рослин або їх видалення з місць проростання.
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