Німецька поліція затримала росіян за крадіжку 100 кг черемші

Німецька поліція затримала шістьох росіян у лісі під Лейпцигом. Їх звинувачують у крадіжці дикого часнику в особливо великих розмірах. Вартість конфіскованої черемші оцінюється у кілька тисяч євро. Про це інформує DW, передає УНН.

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Як повідомила поліція Лейпцига, у вівторок, 4 лютого, було затримано банду з шести осіб, підозрюваних у крадіжці дикого часнику або черемші.

Зазначається, що співробітники поліції звернули увагу на підозрілий автомобіль, що рухався з увімкненими фарами далекого світла. Під час огляду транспортного засобу поліцейські відчули сильний запах часнику.

У багажнику було виявлено кілька господарських сумок, набитих цибулинами дикого часнику, а також інструменти для збирання врожаю. У ході подальшого опитування з'ясувалося, що троє чоловіків, які знаходилися в машині, ймовірно, викопали рослини в заплавному лісі в лейпцизькому районі Варен - розповів речник поліції.

Підозрювані були затримані.

Загалом було конфісковано близько 100 кілограмів дикого часнику. За попередніми підрахунками вартість конфіскованого становить кілька тисяч євро.

Правоохоронці повідомили, що розслідування за фактом крадіжки у складі групи у великих розмірах порушено щодо шести осіб.

Підозрюваним – від 26 до 39 років, причому всі вони – володарі російських паспортів. При цьому двоє чоловіків уже знайомі поліції: буквально кілька днів тому їх спіймали і притягнули до відповідальності за аналогічних обставин. Тепер на них чекає більш строге покарання. - йдеться у дописі DW.

Тепер на них чекає більш строге покарання, адже федеральний закон про охорону природи Німеччини забороняє збирання дикорослих рослин або їх видалення з місць проростання.

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