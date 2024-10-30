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Німеччина затримала росіянина за продаж рф санкційних морських технологій

Київ • УНН

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У Нюрнберзі заарештували громадянина рф, який продавав санкційні супутникові антени та гідролокатори до росії. Під час обшуків на шести об'єктах вилучено численні докази незаконної діяльності.

Німеччина затримала росіянина за продаж рф санкційних морських технологій

У німецькому Нюрнберзі митні слідчі заарештували громадянина росії, який, як стверджується, обходив існуючі санкції проти росії. За даними слідства, він використовував свою компанію, що базується в ФРГ, для закупівлі "морських товарів" для росії . Про це пише Tagesspiegel, передає УНН.

Деталі 

За словами представника прокуратури Франкфурта, бізнесмена підозрюють у торгівлі супутниковими антенами і гідролокаторами, які використовують у морських глибинах.

Зазначається, що він продав технологію, на яку поширюються санкції, в росію і привіз її туди.

Слідчі також провели обшуки на шести об'єктах у Нюрнберзі, Франкфурті-на-Майні, Грос-Умштадті в Гессені та в аеропорту Франкфурт-Хан. Під час обшуків було вилучено численні докази, додає Tagesspiegel.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що кремль застосовує схему з фальшивим транзитом, яка дає змогу постачати на територію рф санкційні товари з країн ЄС, призначені для Центральної Азії та Кавказького регіону. 

Іноземні партнери досі дивуються, що у всіх типах російській зброї ми виявляємо значну кількість компонентів західного виробництва – директор КНДІСЕ Рувін18.10.24, 14:22 • 142082 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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