Німеччина затримала росіянина за продаж рф санкційних морських технологій
Київ • УНН
У Нюрнберзі заарештували громадянина рф, який продавав санкційні супутникові антени та гідролокатори до росії. Під час обшуків на шести об'єктах вилучено численні докази незаконної діяльності.
У німецькому Нюрнберзі митні слідчі заарештували громадянина росії, який, як стверджується, обходив існуючі санкції проти росії. За даними слідства, він використовував свою компанію, що базується в ФРГ, для закупівлі "морських товарів" для росії . Про це пише Tagesspiegel, передає УНН.
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За словами представника прокуратури Франкфурта, бізнесмена підозрюють у торгівлі супутниковими антенами і гідролокаторами, які використовують у морських глибинах.
Зазначається, що він продав технологію, на яку поширюються санкції, в росію і привіз її туди.
Слідчі також провели обшуки на шести об'єктах у Нюрнберзі, Франкфурті-на-Майні, Грос-Умштадті в Гессені та в аеропорту Франкфурт-Хан. Під час обшуків було вилучено численні докази, додає Tagesspiegel.
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