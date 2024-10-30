Германия задержала россиянина за продажу рф санкционных морских технологий
Киев • УНН
В Нюрнберге арестовали гражданина рф, который продавал санкционные спутниковые антенны и гидролокаторы в россию. Во время обысков на шести объектах изъяты многочисленные доказательства незаконной деятельности.
В немецком Нюрнберге таможенные следователи арестовали гражданина россии, который, как утверждается, обходил существующие санкции против россии. По данным следствия, он использовал свою компанию, базирующуюся в ФРГ, для закупки "морских товаров" для россии. Об этом пишет Tagesspiegel, передает УНН.
Детали
По словам представителя прокуратуры Франкфурта, бизнесмена подозревают в торговле спутниковыми антеннами и гидролокаторами, которые используют в морских глубинах.
Отмечается, что он продал технологию, на которую распространяются санкции, в россию и привез ее туда. Следователи также провели обыски на шести объектах в Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне, Грос-Умштадте в Гессене и в аэропорту Франкфурт-Хан. Во время обысков были изъяты многочисленные доказательства, добавляет Tagesspiegel.
Напомним
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что кремль применяет схему с фальшивым транзитом, которая позволяет поставлять на территорию рф санкционные товары из стран ЕС, предназначенные для Центральной Азии и Кавказского региона.
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