Германия задержала россиянина за продажу рф санкционных морских технологий

В немецком Нюрнберге таможенные следователи арестовали гражданина россии, который, как утверждается, обходил существующие санкции против россии. По данным следствия, он использовал свою компанию, базирующуюся в ФРГ, для закупки "морских товаров" для россии. Об этом пишет Tagesspiegel, передает УНН.

Детали

По словам представителя прокуратуры Франкфурта, бизнесмена подозревают в торговле спутниковыми антеннами и гидролокаторами, которые используют в морских глубинах.

Отмечается, что он продал технологию, на которую распространяются санкции, в россию и привез ее туда. Следователи также провели обыски на шести объектах в Нюрнберге, Франкфурте-на-Майне, Грос-Умштадте в Гессене и в аэропорту Франкфурт-Хан. Во время обысков были изъяты многочисленные доказательства, добавляет Tagesspiegel.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что кремль применяет схему с фальшивым транзитом, которая позволяет поставлять на территорию рф санкционные товары из стран ЕС, предназначенные для Центральной Азии и Кавказского региона.

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