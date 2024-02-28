Немецкая полиция задержала экс-активистку RAF Даниэлу Клетт
Киев • УНН
Немецкая полиция арестовала бывшую активистку RAF Даниэлу Клетт по обвинению в вооруженном ограблении и покушении на убийство, совершенных в период с 1999 по 2016 год.
Немецкая полиция арестовала Даниэлу Клетт, подозреваемую экс-активистку ультралевой группировки "Фракция Красной Армии", сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Даниэлу Клетт арестовали в Берлине после того, как она десятилетиями скрывалась от обвинений в вооруженном ограблении и покушении на убийство, сообщили во вторник в берлинской прокуратуре.
Арест произошел после того, как две недели назад в передаче "Холодное дело" (Aktenzeichen XY), в которой полиция обратилась с призывом предоставить информацию о трех членах группировки, которые до сих пор находятся на свободе, было дано 250 откликов.
Маркус Хойслер, прокурор по этому делу, подтвердил, что задержанная в понедельник женщина, которой сейчас 65 лет, была Клетт. Она, а также двое других оставшихся на свободе членов группы, Буркхард Гарвег и Эрнст-Волькер Штауб, принадлежат к так называемому "третьему поколению" RAF.
Основанное Андреасом Баадером и Ульрике Майнхоф, первое поколение леворадикальной RAF в период своего расцвета в 1970-х годах совершило по меньшей мере 33 убийства немецких чиновников, полицейских, бизнесменов и американских солдат, а также захватило множество заложников.
Обвинения, выдвинутые Клетту, а также Гарвегу и Штаубу, касаются вооруженных ограблений на миллионы евро и по меньшей мере одного покушения на убийство, совершенных в период с 1999 по 2016 год.
Но эти преступления были совершены уже не от имени RAF: группа прекратила свое существование в 1998 году, отправив в офис Reuters в Кельне анонимное письмо, в котором оставшиеся члены заявили, что "городская партизанская группа в виде RAF ушла в историю".
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