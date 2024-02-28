Німецька поліція затримала екс-активістку RAF Даніелу Клетт

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9868 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71189 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155441 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152712 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126131 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134117 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85897 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93412 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99011 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89780 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
62%
Популярнi новини

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5534 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5256 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5810 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4654 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4874 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152712 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224042 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373451 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309582 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2876 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14989 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31848 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28636 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126131 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Німецька поліція затримала екс-активістку RAF Даніелу Клетт

Київ • УНН

 • 27372 перегляди

Німецька поліція заарештувала колишню активістку RAF Даніелу Клетт за звинуваченням у збройному пограбуванні та замаху на вбивство, скоєних у період з 1999 по 2016 рік.

Німецька поліція затримала екс-активістку RAF Даніелу Клетт

Німецька поліція заарештувала Даніелу Клетт, підозрювану ексактивістку ультралівого угруповання "Фракція Червоної Армії", повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Даніелу Клетт заарештували в Берліні після того, як вона десятиліттями переховувалася від звинувачень у збройному пограбуванні та замаху на вбивство, повідомили у вівторок у берлінській прокуратурі.

Арешт стався після того, як два тижні тому в передачі "Холодна справа" (Aktenzeichen XY), у якій поліція звернулася із закликом надати інформацію про трьох членів угруповання, які дотепер перебувають на волі, було дано 250 відгуків.

Маркус Хойслер, прокурор у цій справі, підтвердив, що затримана в понеділок жінка, якій зараз 65 років, була Клетт. Вона, а також двоє інших членів групи, що залишилися на волі, Буркхард Гарвег і Ернст-Волькер Штауб, належать до так званого "третього покоління" RAF.

Засноване Андреасом Баадером і Ульріке Майнхоф, перше покоління ліворадикальної RAF у період свого розквіту в 1970-х роках скоїло щонайменше 33 убивства німецьких чиновників, поліцейських, бізнесменів і американських солдатів, а також захопило безліч заручників.

Звинувачення, висунуті Клетту, а також Гарвегу і Штаубу, стосуються збройних пограбувань на мільйони євро і щонайменше одного замаху на вбивство, скоєних у період з 1999 по 2016 рік.

Але ці злочини були скоєні вже не від імені RAF: група припинила своє існування 1998 року, надіславши до офісу Reuters у Кельні анонімного листа, в якому члени, що залишилися, заявили, що "міська партизанська група у вигляді RAF пішла в історію".

Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський Іл-20М28.02.24, 02:10 • 30692 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
CNN
Reuters
Берлін
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18