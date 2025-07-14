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"Нейтральность без контекста - это дезинформация": в ЦПД отреагировали на материал The New York Times о жизни в курской области

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Американское издание The New York Times опубликовало репортаж о жизни в курской области, где автор описывает "опустошение и смерти" после действий украинских военных. Центр противодействия дезинформации заявляет, что публикация ретранслирует российские нарративы, поскольку не упоминает о начале войны в 2014 году и полномасштабном вторжении.

"Нейтральность без контекста - это дезинформация": в ЦПД отреагировали на материал The New York Times о жизни в курской области

В американском издании The New York Times появилась публикация о жизни в российско-украинском приграничье, а именно – в курской области. Автор репортажа, журналистка Нанна Гейтман, немецкая фотограф российского происхождения, рассказывает об "опустошении и смертях" после действий украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Автор материала провела несколько дней в курской области под сопровождением бойцов подразделения "ахмат". В публикации нет ни слова о том, что российско-украинская война началась в 2014 году с оккупации и аннексии Крыма, продолжилась на Донбассе, а затем было полномасштабное российское вторжение 24 февраля 2022 года.

Вместо этого в публикации присутствуют эмоциональные рассказы о "пострадавших мирных россиянах" в результате боевых действий в курской области, обвинения НАТО и сочувствие к российским военным, заявили в ЦПД.

Эта публикация – отличный пример того, как "нейтральная" журналистика может работать на ретрансляцию созвучных российской пропаганде нарративов. В войне, где одна сторона является агрессором, нейтральность без контекста превращается в дезинформацию

– говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Напомним

УНН со ссылкой на Bild сообщал, что россияне планируют осуществить новое наступление в Украине до конца лета текущего года. По данным публикации, в Кремле планируют расширить боевые действия за пределы территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Позже в Центре противодействия дезинформации отреагировали на публикацию Bild. Там заявили, что информация о российском наступлении не соответствует действительности.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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