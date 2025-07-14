У американському виданні The New York Times з’явилась публікація про життя у російсько-українському прикордонні, а саме – у курській області. Автор репортажу, журналістка Нанна Гейтман, німецька фотографка російського походження, розповідає про "спустошення і смерті" після дій українських військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Автор матеріалу провела кілька днів у курській області під супроводом бійців підрозділу "ахмат". У публікації нема жодного слова про те, що російсько-українська війна почалась в 2014 році з окупації і анексії Криму, продовжилась на Донбасі, а далі було повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року.

Замість цього у публікації присутні емоційні розповіді про "постраждалих мирних росіян" внаслідок бойових дій у курській області, звинувачення НАТО і співчуття до російських військових, заявили в ЦПД.

Ця публікація – чудовий приклад того, як "нейтральна" журналістика може працювати на ретрансляцію співзвучних російській пропаганді наративів. У війні, де одна сторона є агресором, нейтральність без контексту перетворюється на дезінформацію – йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо

УНН з посиланням на Bild повідомляв, що росіяни планують здійснити новий наступ в Україні до кінця літа поточного року. За даними публікації, у кремлі планують розширити бойові дії за межи територій Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей.

Пізніше у Центрі протидії дезінформації відреагували на публікацію Bild. Там заявили, що інформація щодо російського наступу не відповідає дійсності.