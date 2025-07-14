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"Нейтральність без контексту - це дезінформація": у ЦПД відреагували на матеріал The New York Times про життя у курській області

Київ • УНН

 • 2038 перегляди

Американське видання The New York Times опублікувало репортаж про життя в курській області, де авторка описує "спустошення і смерті" після дій українських військових. Центр протидії дезінформації заявляє, що публікація ретранслює російські наративи, оскільки не згадує про початок війни в 2014 році та повномасштабне вторгнення.

"Нейтральність без контексту - це дезінформація": у ЦПД відреагували на матеріал The New York Times про життя у курській області

У американському виданні The New York Times з’явилась публікація про життя у російсько-українському прикордонні, а саме – у курській області. Автор репортажу, журналістка Нанна Гейтман, німецька фотографка російського походження, розповідає про "спустошення і смерті" після дій українських військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

Автор матеріалу провела кілька днів у курській області під супроводом бійців підрозділу "ахмат". У публікації нема жодного слова про те, що російсько-українська війна почалась в 2014 році з окупації і анексії Криму, продовжилась на Донбасі, а далі було повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року.

Замість цього у публікації присутні емоційні розповіді про "постраждалих мирних росіян" внаслідок бойових дій у курській області, звинувачення НАТО і співчуття до російських військових, заявили в ЦПД.

Ця публікація – чудовий приклад того, як "нейтральна" журналістика може працювати на ретрансляцію співзвучних російській пропаганді наративів. У війні, де одна сторона є агресором, нейтральність без контексту перетворюється на дезінформацію

– йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо

УНН з посиланням на Bild повідомляв, що росіяни планують здійснити новий наступ в Україні до кінця літа поточного року. За даними публікації, у кремлі планують розширити бойові дії за межи територій Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей.

Пізніше у Центрі протидії дезінформації відреагували на публікацію Bild. Там заявили, що інформація щодо російського наступу не відповідає дійсності.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаНовини Світу
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
The New York Times
Bild
НАТО
Херсонська область
Крим
Україна
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