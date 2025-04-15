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Нефть дорожает на фоне потенциальных исключений из пошлин на автомобили в США и роста импорта нефти Китаем

Киев • УНН

 • 6174 просмотра

Цены на нефть выросли благодаря исключениям из пошлин от Трампа и возобновлению импорта нефти Китаем. Нестабильная торговая политика США создала неопределенность на рынках нефти.

Нефть дорожает на фоне потенциальных исключений из пошлин на автомобили в США и роста импорта нефти Китаем

Цены на нефть немного выросли во вторник, чему способствовали новые исключения из пошлин, объявленные президентом США Дональдом Трампом, и возобновление импорта нефти Китаем в ожидании сокращения поставок из Ирана, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 12 центов, или 0,2%, до $65 за баррель до 03:50 по Гринвичу (6:50 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 13 центов, или 0,2%, до $61,66.

"Трамп предоставил освобождение от пошлин на электронику и дал сигнал об освобождении от пошлин на автомобили, и то и другое рассматривается как откат от ранее объявленных импортных пошлин, следовательно, предоставляя некоторое облегчение рискованным активам, включая нефть", - сказала независимый аналитик рынка Тина Тенг.

"Однако ралли акций и товаров, влияющих на рост, вызывает скепсис, поскольку его политика непредсказуема", - отметила она.

В последнем развитии торговой войны Трампа он заявил, что рассматривает возможность изменения 25% тарифов, введенных на импорт иностранных автомобилей и автозапчастей из Мексики, Канады и других стран.

Нестабильная торговая политика США создала неопределенность на мировых рынках нефти и подтолкнула ОПЕК в понедельник к снижению прогноза спроса впервые с декабря.

Администрация Трампа объявила в пятницу, что предоставит исключения из тарифов на смартфоны, компьютеры и некоторые другие электронные товары, большинство из которых импортируются из Китая. Это привело к небольшому повышению обоих нефтяных эталонов в цене в понедельник.

Нефть подорожала на фоне исключений США из пошлин и возобновления импорта Китаем14.04.25, 12:19 • 3838 просмотров

В воскресенье Трамп заявил, что объявит тарифную ставку на импортируемые полупроводники на следующей неделе, а поданная в понедельник заявка в Федеральный реестр показала, что администрация начала расследование импорта полупроводников 1 апреля.

"Рынок переваривает политические события, быстро меняющиеся, на тарифном фронте, одновременно уравновешивая их ядерными переговорами между США и Ираном", - заявили аналитики ING в своей заметке во вторник.

"Очевидно, что рынок больше сосредоточен на пошлинах и их влиянии на спрос на нефть", - говорится в заметке.

Министр энергетики США Крис Райт заявил в пятницу, что Соединенные Штаты могут остановить экспорт иранской нефти в рамках плана Трампа по давлению на Тегеран в связи с его ядерной программой.

Также поддержку цен оказали данные в понедельник, которые показали, что импорт сырой нефти в Китай в марте вырос почти на 5% по сравнению с прошлым годом, на фоне того, как поставки иранской нефти резко выросли в ожидании более жестких санкций США.

В понедельник Казахстан заявил, что добыча нефти в стране за первые две недели апреля упала на 3% по сравнению со средним показателем за март, что подтверждает отчет Reuters, хотя объем добычи по-прежнему превышает квоту ОПЕК+.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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