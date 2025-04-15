Нефть дорожает на фоне потенциальных исключений из пошлин на автомобили в США и роста импорта нефти Китаем
Киев • УНН
Цены на нефть выросли благодаря исключениям из пошлин от Трампа и возобновлению импорта нефти Китаем. Нестабильная торговая политика США создала неопределенность на рынках нефти.
Цены на нефть немного выросли во вторник, чему способствовали новые исключения из пошлин, объявленные президентом США Дональдом Трампом, и возобновление импорта нефти Китаем в ожидании сокращения поставок из Ирана, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 12 центов, или 0,2%, до $65 за баррель до 03:50 по Гринвичу (6:50 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 13 центов, или 0,2%, до $61,66.
"Трамп предоставил освобождение от пошлин на электронику и дал сигнал об освобождении от пошлин на автомобили, и то и другое рассматривается как откат от ранее объявленных импортных пошлин, следовательно, предоставляя некоторое облегчение рискованным активам, включая нефть", - сказала независимый аналитик рынка Тина Тенг.
"Однако ралли акций и товаров, влияющих на рост, вызывает скепсис, поскольку его политика непредсказуема", - отметила она.
В последнем развитии торговой войны Трампа он заявил, что рассматривает возможность изменения 25% тарифов, введенных на импорт иностранных автомобилей и автозапчастей из Мексики, Канады и других стран.
Нестабильная торговая политика США создала неопределенность на мировых рынках нефти и подтолкнула ОПЕК в понедельник к снижению прогноза спроса впервые с декабря.
Администрация Трампа объявила в пятницу, что предоставит исключения из тарифов на смартфоны, компьютеры и некоторые другие электронные товары, большинство из которых импортируются из Китая. Это привело к небольшому повышению обоих нефтяных эталонов в цене в понедельник.
Нефть подорожала на фоне исключений США из пошлин и возобновления импорта Китаем14.04.25, 12:19 • 3838 просмотров
В воскресенье Трамп заявил, что объявит тарифную ставку на импортируемые полупроводники на следующей неделе, а поданная в понедельник заявка в Федеральный реестр показала, что администрация начала расследование импорта полупроводников 1 апреля.
"Рынок переваривает политические события, быстро меняющиеся, на тарифном фронте, одновременно уравновешивая их ядерными переговорами между США и Ираном", - заявили аналитики ING в своей заметке во вторник.
"Очевидно, что рынок больше сосредоточен на пошлинах и их влиянии на спрос на нефть", - говорится в заметке.
Министр энергетики США Крис Райт заявил в пятницу, что Соединенные Штаты могут остановить экспорт иранской нефти в рамках плана Трампа по давлению на Тегеран в связи с его ядерной программой.
Также поддержку цен оказали данные в понедельник, которые показали, что импорт сырой нефти в Китай в марте вырос почти на 5% по сравнению с прошлым годом, на фоне того, как поставки иранской нефти резко выросли в ожидании более жестких санкций США.
В понедельник Казахстан заявил, что добыча нефти в стране за первые две недели апреля упала на 3% по сравнению со средним показателем за март, что подтверждает отчет Reuters, хотя объем добычи по-прежнему превышает квоту ОПЕК+.