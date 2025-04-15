Нафта дорожчає на тлі потенційних винятків з мит ​​на автомобілі в США та зростання імпорту нафти Китаєм

Ціни на нафту трохи зросли у вівторок, чому сприяли нові винятки із мит, оголошені президентом США Дональдом Трампом, та відновлення імпорту нафти Китаєм в очікуванні скорочення постачання з Ірану, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 12 центів, або 0,2%, до $65 за барель до 03:50 за Гринвічем (6:50 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 13 центів, або 0,2%, до $61,66.

"Трамп надав звільнення від мит ​​на електроніку і дав сигнал про звільнення від мит ​​на автомобілі, і те й інше розглядається як відкат від раніше оголошених імпортних мит, отже, надаючи деяке полегшення ризикованим активам, включаючи нафту", - сказала незалежний аналітик ринку Тіна Тенг.

"Однак ралі акцій та товарів, що впливають на зростання, викликає скепсис, оскільки його політика непередбачувана", - зазначила вона.

В останньому розвитку торгової війни Трампа він заявив, що розглядає можливість зміни 25% тарифів, введених на імпорт іноземних автомобілів та автозапчастин з Мексики, Канади та інших країн.

Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на світових ринках нафти та підштовхнула ОПЕК у понеділок до зниження прогнозу попиту вперше із грудня.

Адміністрація Трампа оголосила у п'ятницю, що надасть винятки з тарифів на смартфони, комп'ютери та деякі інші електронні товари, більшість із яких імпортуються з Китаю. Це призвело до невеликого підвищення обох нафтових еталонів у ціні у понеділок.

Нафта подорожчала на тлі винятків США з мит ​​та відновлення імпорту Китаєм

У неділю Трамп заявив, що оголосить тарифну ставку на напівпровідники, що імпортуються, наступного тижня, а подана в понеділок заявка до Федерального реєстру показала, що адміністрація почала розслідування імпорту напівпровідників 1 квітня.

"Ринок перетравлює політичні події, що швидко змінюються, на тарифному фронті, одночасно врівноважуючи їх ядерними переговорами між США та Іраном", - заявили аналітики ING у своїй замітці у вівторок.

"Очевидно, що ринок більше зосереджений на митах та їхньому впливі на попит на нафту", - ідеться у замітці.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив у п'ятницю, що Сполучені Штати можуть зупинити експорт іранської нафти в межах плану Трампа щодо тиску на Тегеран у зв'язку з його ядерною програмою.

Також підтримку цін надали дані в понеділок, які показали, що імпорт сирої нафти до Китаю в березні зріс майже на 5% порівняно з минулим роком, на тлі того, як постачання іранської нафти різко зросло в очікуванні жорсткіших санкцій США.

У понеділок Казахстан заявив, що видобуток нафти в країні за перші два тижні квітня впав на 3% порівняно із середнім показником за березень, що підтверджує звіт Reuters, хоча обсяг видобутку, як і раніше, перевищує квоту ОПЕК+.