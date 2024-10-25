Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Привлечение заместителя по вопросам евроинтеграции к осмотру активов в регионах демонстрирует управленческую неэффективность главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

Детали

Накануне Елена Дума отчиталась об очередном "успехе" - АРМА продолжает осмотр активов экс-нардепа-предателя виктора медведчука во Львове. Однако, очень странно, что активы в регионах осматривает лично заместитель председателя по вопросам евроинтеграции Григол Катамадзе. Он, по логике должности, должен заниматься международным сотрудничеством, а не ездить по регионам и выполнять работу, которая, как правило, относится к компетенции местных представителей или профильных специалистов. АРМА насчитывает более 200 сотрудников и имеет региональные офисы, в частности Западное межрегиональное управление, которое также участвовало в обзоре. Однако для выполнения этой задачи агентство отправило одного из руководителей.

Олег Шрам считает, что такая практика может свидетельствовать о недостатках в управленческой политике главы АРМА Елены Думы, которая не смогла обеспечить рациональное распределение полномочий.

Вопрос распределения полномочий между заместителями и работниками - это компетенция руководителя АРМА. То, что лицо на такой должности - заместителя по вопросам евроинтеграции - занимается другими вопросами, ездит по регионам и проверяет наличие имущества - по моему мнению свидетельствует о неэффективности решения вопроса о распределении полномочий между работниками АРМА - отметил он.

По его мнению, должность заместителя по вопросам евроинтеграции изначально создавалась под "нужного" человека, а должностные обязанности придумывались уже потом.

"Если это вопрос евроинтеграции и взаимодействия с нашими европейскими партнерами, приведение в соответствие с деятельностью европейских стандартов, то наверняка он должен был бы теми вопросами заниматься, а не текущей рутинной работой, проверять наличие или соответствие того или иного арестованного имущества, переданного в управление АРМА. Есть у них соответствующие подразделения, которые этим занимаются... Из самого названия следует, что это точно не его вопрос", - указал Шрам.

Он добавил, что неэффективное распределение полномочий может указывать на управленческие проблемы в АРМА. По его словам, агентство нуждается в структурных изменениях для достижения большей эффективности в выполнении своих задач, предусмотренных законом.

Добавим

Это далеко не первый сигнал об управленческих проблемах в АРМА. С момента назначения Елены Думы на должность руководителя агентства время от времени возникают дискуссии об отсутствии у нее достаточного опыта. Ей даже пришлось оправдываться за это и она аргументировала свою экспертность тем, что закончила школу с золотой медалью и имеет "огромный опыт".

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, возникают сомнения относительно политической независимости руководства АРМА. В частности, недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визитов якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ "Гулливер".

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще "не знакома" с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре "черных" входа и залезть через окно по двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны.