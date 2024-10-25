Неефективний розподіл повноважень в АРМА свідчить про управлінські прорахунки Думи – адвокат

Залучення заступника з питань євроінтеграції до огляду активів у регіонах демонструє управлінську неефективність голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, ексрадник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам.

Деталі

Напередодні Олена Дума відзвітувала про черговий "успіх" - АРМА продовжує огляд активів екснардепа-зрадника віктора медведчука у Львові. Однак, дуже дивно, що активи у регіонах оглядає особисто заступник голови з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе. Він, за логікою посади, має займатися міжнародною співпрацею, а не їздити по регіонах і виконувати роботу, яка, зазвичай, належить до компетенції місцевих представників або профільних спеціалістів. АРМА налічує понад 200 співробітників та має регіональні офіси, зокрема Західне міжрегіональне управління, яке також брало участь у огляді. Проте для виконання цієї задачі агентство відправило одного з керівників.

Олег Шрам вважає, що така практика може свідчити про недоліки в управлінській політиці голови АРМА Олени Думи, яка не змогла забезпечити раціональний розподіл повноважень.

Питання розподілу повноважень між заступниками та працівниками – це компетенція керівника АРМА. Те, що особа на такій посаді - заступника з питань євроінтеграції - займається іншими питаннями, їздить по регіонам і перевіряє наявність майна – на мою думку свідчить про неефективність вирішення питання про розподіл повноважень між працівниками АРМА - зазначив він.

На його думку, посада заступника з питань євроінтеграції з самого початку створювалася під "потрібну" людину, а посадові обов’язки придумувалися вже згодом.

"Якщо це питання євроінтеграції і взаємодії з нашими європейськими партнерами, приведення у відповідність до діяльності європейських стандартів, то напевно він мав би тими питаннями займатися, а не поточною рутинною роботою, перевіряти наявність чи відповідність того чи іншого арештованого майна, переданого в управління АРМА. Є у них відповідні підрозділи, які цим займаються… З самої назви випливає що це точно не його питання", - вказав Шрам.

Він додав, що неефективний розподіл повноважень може вказувати на управлінські проблеми в АРМА. За його словами, агентство потребує структурних змін для досягнення більшої ефективності у виконанні своїх завдань, передбачених законом.

Додамо

Це далеко не перший сигнал про управлінські проблеми в АРМА. З моменту призначення Олени Думи на посаду керівника агентства час від часу виникають дискусії щодо відсутності у неї достатнього досвіду. Їй навіть довелося виправдовувати за це і вона аргументувала свою експертність тим, що закінчила школу з золотою медаллю та має "шалений досвід".

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, виникають сумніви щодо політичної незалежності керівництва АРМА. Зокрема, нещодавно стало відомо про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел УНН, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візитів нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.

Однак, забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та залізти через вікно по двох пожежних драбинах, на яких немає журналів відвідувань та охорони.