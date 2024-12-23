Недальновидность энергетической политики Фицо создает угрозы для Европы: МИД о визите премьера Словакии в рф
Киев • УНН
МИД Украины раскритиковал визит словацкого премьера Фицо в москву и его энергетическую политику. Ведомство подчеркнуло важность отказа от российских энергоносителей и диверсификации поставок для безопасности Европы.
Слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики Премьер-министра Словакии Роберта Фицо создают угрозы для всей Европы. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно переговоров Премьер-министра Словакии Роберта Фицо в москве, передает УНН.
В дипведомстве напомнили, что россия много лет использует энергию как оружие. Для москвы это - политический рычаг, инструмент унижения и угроз суверенным государствам, источник коррупции, зависимости и шантажа во взаимодействии с иностранными политиками.
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На этом фоне общеевропейским трендом является отказ от российских энергоносителей, увеличение энергетической независимости, диверсификация источников поставок и, как следствие, увеличение энергетической безопасности для каждой европейской семьи и домохозяйства.
Недавним примером отказа от российского газа является Австрия, которая много лет не имела альтернатив поставкам энергоресурсов из рф, но в конце концов нашла возможность отказаться от них благодаря мудрой и дальновидной политике правительства.
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"На этом фоне вызывают удивление настойчивые попытки главы словацкого правительства сохранить энергозависимость от москвы вопреки политике ЕС и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения.
В течение года его действия были фактически направлены на то, чтобы помогать россии и в дальнейшем вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент.
Это время можно было использовать на то, чтобы в координации с европейскими партнерами и в частности соседями решить все имеющиеся проблемы и найти взаимоприемлемые решения. Украина неоднократно подчеркивала готовность рассмотреть соответствующие запросы со стороны Еврокомиссии, но Премьер Словакии выбрал другой курс", - говорится в заявлении.
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Кроме того, в МИД подчеркнули, что Украина платит самую высокую цену - цену человеческих жизней - за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие, от российских убийц.
"Мы не примем позорную политику умиротворения, которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке. Словацкая сторона должна была бы об этом помнить лучше других. Призываем всех европейских партнеров совместно работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей и укреплением энергетической безопасности Европы", - резюмировали в ведомстве.
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Дополнение
Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что визит к российскому диктатору владимиру путину в москву стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу.
Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал визит премьер-министр Словакии Роберта Фицо в россию.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве по газовому вопросу, отметив, что во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС отметили, что Фицо "не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу.