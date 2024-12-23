Недальновидность энергетической политики Фицо создает угрозы для Европы: МИД о визите премьера Словакии в рф

ukenru
До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
18:15 • 39905 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
17:39 • 70579 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
16:34 • 85953 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
 • 101511 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
 • 102086 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
 • 100914 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
 • 97339 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
 • 108596 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
 • 82708 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
 • 100763 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 114231 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

 • 70156 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 105026 просмотра
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

15:27 • 42262 просмотра
Количество убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек - Зеленский

Количество убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек - Зеленский

15:42 • 19102 просмотра
публикации
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 105026 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 108596 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 114231 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 117124 просмотра
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 149139 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

15:27 • 42262 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

 • 70156 просмотра
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

 • 105963 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

 • 111549 просмотра
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 105735 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Недальновидность энергетической политики Фицо создает угрозы для Европы: МИД о визите премьера Словакии в рф

Недальновидность энергетической политики Фицо создает угрозы для Европы: МИД о визите премьера Словакии в рф

Киев  •  УНН

 • 6270 просмотра

Read in English

МИД Украины раскритиковал визит словацкого премьера Фицо в москву и его энергетическую политику. Ведомство подчеркнуло важность отказа от российских энергоносителей и диверсификации поставок для безопасности Европы.

Слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики Премьер-министра Словакии Роберта Фицо создают угрозы для всей Европы. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно переговоров Премьер-министра Словакии Роберта Фицо в москве, передает УНН.

В дипведомстве напомнили, что россия много лет использует энергию как оружие. Для москвы это - политический рычаг, инструмент унижения и угроз суверенным государствам, источник коррупции, зависимости и шантажа во взаимодействии с иностранными политиками.

«Фицо - позор Словакии": лидер оппозиционной партии осудил визит премьера в Москву23 дек. 2024, 12:40 • 13606 просмотров

На этом фоне общеевропейским трендом является отказ от российских энергоносителей, увеличение энергетической независимости, диверсификация источников поставок и, как следствие, увеличение энергетической безопасности для каждой европейской семьи и домохозяйства.

Недавним примером отказа от российского газа является Австрия, которая много лет не имела альтернатив поставкам энергоресурсов из рф, но в конце концов нашла возможность отказаться от них благодаря мудрой и дальновидной политике правительства. 

"Как дешево стоит ваша любовь?": Науседа раскритиковал визит Фицо в москву23 дек. 2024, 10:59 • 12135 просмотров

"На этом фоне вызывают удивление настойчивые попытки главы словацкого правительства сохранить энергозависимость от москвы вопреки политике ЕС и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения.

В течение года его действия были фактически направлены на то, чтобы помогать россии и в дальнейшем вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент.

Это время можно было использовать на то, чтобы в координации с европейскими партнерами и в частности соседями решить все имеющиеся проблемы и найти взаимоприемлемые решения. Украина неоднократно подчеркивала готовность рассмотреть соответствующие запросы со стороны Еврокомиссии, но Премьер Словакии выбрал другой курс", - говорится в заявлении. 

Фицо рассказал, о чем говорил с Путиным во время встречи в кремле22 дек. 2024, 22:17 • 58565 просмотров

Кроме того, в МИД подчеркнули, что Украина платит самую высокую цену - цену человеческих жизней - за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие, от российских убийц.

"Мы не примем позорную политику умиротворения, которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке. Словацкая сторона должна была бы об этом помнить лучше других. Призываем всех европейских партнеров совместно работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей и укреплением энергетической безопасности Европы", - резюмировали в ведомстве.

"москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия": Зеленский прокомментировал встречу словацкого премьера с путиным23 дек. 2024, 12:00 • 15052 просмотра

Дополнение

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что визит к российскому диктатору владимиру путину в москву стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу.

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал визит премьер-министр Словакии Роберта Фицо в россию.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве по газовому вопросу, отметив, что во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС отметили, что Фицо "не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
avstriyaАвстрия
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
hitanas-nausedaГитанас Науседа
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина