«Фицо - позор Словакии": лидер оппозиционной партии осудил визит премьера в Москву
Киев • УНН
Лидер оппозиционной партии Словакии Бранислав Грелинг назвал визит премьера Фицо к Путину предательством страны. Грелинг подчеркнул, что Фицо не представляет мнение всей нации в переговорах с Россией.
Председатель словацкой оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Бранислав Грелинг осудил визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом УНН пишет со ссылкой на слова Грелинга, который цитирует пресс-служба партии.
Детали
Роберт Фицо - это позор для Словакии. Вести переговоры о чем-то с Путиным, чьи руки по локоть в крови, - это предательство не только нашей страны и ее внешней политики, но и наших союзников по ЕС и НАТО. Роберт Фицо ведет себя не как глава суверенной страны, а как обычный коллаборационист. Таким образом наша страна оказалась в международной изоляции. Мы посылаем сообщение Владимиру Путину и всем сервильным пророссийским политикам, что Роберт Фицо не говорит от имени всей нации
Дополнение
Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что визит к российскому диктатору Владимиру Путину в москву стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу.
Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал визит премьер-министрСловакии Роберта Фицо в Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве по газовому вопросу, отметив, что во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС отметили, что Фицо «не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу.