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«Фицо - позор Словакии": лидер оппозиционной партии осудил визит премьера в Москву

«Фицо - позор Словакии": лидер оппозиционной партии осудил визит премьера в Москву

Киев  •  УНН

 • 2777 просмотра

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Лидер оппозиционной партии Словакии Бранислав Грелинг назвал визит премьера Фицо к Путину предательством страны. Грелинг подчеркнул, что Фицо не представляет мнение всей нации в переговорах с Россией.

Председатель словацкой оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Бранислав Грелинг осудил визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом УНН пишет со ссылкой на слова Грелинга, который цитирует пресс-служба партии.

Детали

Роберт Фицо - это позор для Словакии. Вести переговоры о чем-то с Путиным, чьи руки по локоть в крови, - это предательство не только нашей страны и ее внешней политики, но и наших союзников по ЕС и НАТО. Роберт Фицо ведет себя не как глава суверенной страны, а как обычный коллаборационист. Таким образом наша страна оказалась в международной изоляции. Мы посылаем сообщение Владимиру Путину и всем сервильным пророссийским политикам, что Роберт Фицо не говорит от имени всей нации

 - сказал Грелинг. 

Дополнение

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что визит к российскому диктатору Владимиру Путину в москву стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу.

 Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал визит премьер-министрСловакии Роберта Фицо в Россию.

 Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве по газовому вопросу, отметив, что во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС отметили, что Фицо «не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу.

Павел Башинский

Павел Башинский

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