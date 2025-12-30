$42.220.15
Не как перед Рождеством, но поток высокий: где самые большие и самые маленькие очереди на границе с Польшей

Киев • УНН

 • 30 просмотра

На украинско-польской границе фиксируется наибольший пассажиропоток, составляющий 50% от общего. Хотя очередей, как перед Рождеством, нет, отдельные пункты пропуска, такие как «Краковец», «Шегини» и «Устилуг», остаются наиболее загруженными.

Пассажиропоток на украинско-польской границе остается высоким, с преимуществом на выезд из Украины, но таких очередей, как перед Рождеством, нет. Об этом сообщил во вторник спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Как всегда, наибольший пассажиропоток мы имеем на границе с Польшей – это 50% от всего пассажиропотока, который есть на украинской границе. Но, к счастью, таких значительных очередей, как это было перед Рождеством, сейчас нет

- сказал Демченко.

По его словам, "в отдельные часы на отдельных направлениях есть скопление транспорта, в частности, на выезд из Украины, и очереди могут там колебаться от 30 до 90 транспортных средств на отдельных пунктах пропуска, но есть и направления, которые не загружены".

В частности, наиболее пустыми сейчас являются пункты пропуска "Смильница" и "Нижанковичи". Как всегда, наиболее загружены – это "Краковец", "Шегини" и "Устилуг"

- сообщил Демченко.

"В целом пассажиропоток сейчас также остается достаточно высоким, в среднем за последние дни границу пересекало от 105 до 115 (тысяч) граждан – это совокупно за сутки в обоих направлениях, – но, опять же, это несколько меньше, чем та нагрузка, которая была перед Рождеством. Такой пиковый день – это было 21 декабря, когда границу пересекло почти 155 тысяч граждан, а днем ранее – на уровне 140 тысяч пересечений границы", - указал спикер ГПСУ.

И до Рождества больше границу пересекали на въезд в Украину, за последние три дня мы видим, что определенное преимущество идет на выезд из Украины

- подчеркнул Демченко.

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границей
Новый год
Государственная граница Украины
Украина
Польша