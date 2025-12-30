Не як перед Різдвом, але потік високий: де найбільші і найменші черги на кордоні з Польщею

$42.220.15
49.650.10
ukenru
04:26 • 7642 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 13671 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 16097 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 23857 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 26239 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 20914 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 22463 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 22430 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20464 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 23541 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
5.5м/с
70%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
До України повернулась чергова група дітей та підлітків з окупованих територій29 грудня, 22:19 • 5684 перегляди
Україна та США під час переговорів у Мар-а-Лаго підготували пакет рішень для післявоєнної відбудови та економічного зростання29 грудня, 22:37 • 4076 перегляди
Лавров наполягає, щоб у виборах президента України брали участь українці з рф29 грудня, 23:30 • 11191 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України30 грудня, 01:50 • 17602 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto02:26 • 10907 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 36884 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 37829 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 158882 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 199507 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 110376 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Лавров Сергій Вікторович
Ях'я Сінвар
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 19985 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 32935 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 41920 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 52435 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 158887 перегляди
Актуальне
Техніка
Fox News
Соціальна мережа
Золото
Іскандер (ОТРК)

Не як перед Різдвом, але потік високий: де найбільші і найменші черги на кордоні з Польщею

Київ • УНН

 • 44 перегляди

На українсько-польському кордоні фіксується найбільший пасажиропотік, що становить 50% від загального. Хоча черг, як перед Різдвом, немає, окремі пункти пропуску, такі як «Краківець», «Шегині» та «Устилуг», залишаються найбільш завантаженими.

Не як перед Різдвом, але потік високий: де найбільші і найменші черги на кордоні з Польщею

Пасажиропотік на українсько-польському кордоні залишається високим, з перевагою на виїзд з України, але таких черг, як перед Різдвом, немає. Про це повідомив у вівторок речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Як завжди найбільший пасажиропотік ми маємо на кордоні з Польщею - це 50% від всього пасажиропотоку, який є на українському кордоні. Але, на щастя, таких значних черг, як це було перед Різдвом, зараз немає

- сказав Демченко.

З його слів, "в окремі години на окремих напрямках є скупчення транспорту, зокрема, на виїзд з України, і черги можуть там коливатися від 30 до 90 транспортних засобів на окремих пунктах пропуску, але є і напрямки, які не завантажені".

Зокрема, найбільш порожніми зараз є пункти пропуску "Смільниця" та "Нижанковичі". Як завжди, найбільш завантажені - це "Краківець", "Шегині" та "Устилуг"

- повідомив Демченко.

"Загалом пасажиропотік зараз також залишається досить високим, у середньому за останні дні кордон перетинало від 105 до 115 (тисяч) громадян - це сукупно за добу в обох напрямках, - але, знову ж таки, це дещо менше, ніж те навантаження, яке було перед Різдвом. Такий піковий день - це було 21 грудня, коли кордон перетнуло майже 155 тисяч громадян, а днем раніше - на рівні 140 тисяч перетинів кордону", - вказав речник ДПСУ.

І до Різдва більше кордон перетинали на в'їзд в Україні, за останні три дні ми бачимо, що певна перевага йде на виїзд з України

- наголосив Демченко.

На кордоні України і Польщі зростає пасажиропотік через різдвяно-новорічні свята - ДПСУ27.12.25, 18:29 • 7163 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоНаші за кордоном
Новий рік
Державний кордон України
Україна
Польща