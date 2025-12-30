Не як перед Різдвом, але потік високий: де найбільші і найменші черги на кордоні з Польщею

Пасажиропотік на українсько-польському кордоні залишається високим, з перевагою на виїзд з України, але таких черг, як перед Різдвом, немає. Про це повідомив у вівторок речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Як завжди найбільший пасажиропотік ми маємо на кордоні з Польщею - це 50% від всього пасажиропотоку, який є на українському кордоні. Але, на щастя, таких значних черг, як це було перед Різдвом, зараз немає - сказав Демченко.

З його слів, "в окремі години на окремих напрямках є скупчення транспорту, зокрема, на виїзд з України, і черги можуть там коливатися від 30 до 90 транспортних засобів на окремих пунктах пропуску, але є і напрямки, які не завантажені".

Зокрема, найбільш порожніми зараз є пункти пропуску "Смільниця" та "Нижанковичі". Як завжди, найбільш завантажені - це "Краківець", "Шегині" та "Устилуг" - повідомив Демченко.

"Загалом пасажиропотік зараз також залишається досить високим, у середньому за останні дні кордон перетинало від 105 до 115 (тисяч) громадян - це сукупно за добу в обох напрямках, - але, знову ж таки, це дещо менше, ніж те навантаження, яке було перед Різдвом. Такий піковий день - це було 21 грудня, коли кордон перетнуло майже 155 тисяч громадян, а днем раніше - на рівні 140 тисяч перетинів кордону", - вказав речник ДПСУ.

І до Різдва більше кордон перетинали на в'їзд в Україні, за останні три дні ми бачимо, що певна перевага йде на виїзд з України - наголосив Демченко.

На кордоні України і Польщі зростає пасажиропотік через різдвяно-новорічні свята - ДПСУ