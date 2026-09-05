НБУ расширил доступ бизнеса и громад к кредитам на фоне усиления атак рф

$44.7351.94
ukenru
09:39 • 7072 просмотра
"Угрозы дипломатии нет": Зеленский анонсировал корректировку операции по российскому воздушному пространства на следующей неделе
08:59 • 9112 просмотра
россия впервые за долгое время ночью ударила по аэропортам Киева и Борисполя - ЗеленскийPhoto
08:16 • 10056 просмотра
После длительного блэкаута: МАГАТЭ заявило о перемирии для ремонта линии к оккупированной ЗАЭСPhoto
07:33 • 11503 просмотра
В кремле не ждут прорыва от новых переговоров с США - Bloomberg
07:18 • 11363 просмотра
Украинцы всё чаще покидают Польшу и переезжают в Чехию
05:59 • 12291 просмотра
россия атаковала Украину баллистикой и 167 дронами - сколько сбили и где есть попаданияPhotoVideo
5 сентября, 04:26 • 16080 просмотра
Россияне ударили по Каменскому — 4 человека погибли, еще 5 пострадали
5 сентября, 02:57 • 17694 просмотра
ФСБ заявила о подготовке покушения на митрополита Тихона якобы по заданию украинских спецслужб
5 сентября, 01:54 • 16627 просмотра
Буданов заявил, что регулярно общался с Пригожиным почти до мятежа «Вагнера»
5 сентября, 01:16 • 15626 просмотра
Бессент спрогнозировал обвал цен на нефть до $40 после завершения войны с Ираном
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
7.3м/с
46%
745мм
Популярные новости
В Болгарии нашли скелет мужчины, который 1600 лет назад мог спрятаться от нападения в огромном кувшине5 сентября, 02:05 • 6928 просмотра
Не рикошет: эксперты считают, что по свадьбе в Иране нанесли удар американским боеприпасом — Reuters5 сентября, 02:18 • 8910 просмотра
Частный аппарат приблизился к обречённому телескопу NASA, но спасти его уже не смог5 сентября, 02:40 • 8588 просмотра
Суд обязал администрацию Трампа раскрыть создателей тайного фонда на $1,8 млрд5 сентября, 03:48 • 5724 просмотра
Что празднуют 5 сентября в Украине и мире 5 сентября, 04:00 • 7870 просмотра
публикации
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 45811 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 55516 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 48391 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 43441 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto4 сентября, 10:21 • 51859 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Бережная Татьяна Васильевна
Виталий Безгин
Ирина Терех
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Борисполь
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 17624 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 16832 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 29321 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 48786 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 45112 просмотра
Актуальное
The New York Times
Техника
The Washington Post
Отопление
Социальная сеть

НБУ расширил доступ бизнеса и громад к кредитам на фоне усиления атак рф

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

НБУ утвердил второй пакет мер для поддержки производителей и общин. Расширен перечень залога и правила использования портфельных гарантий.

НБУ расширил доступ бизнеса и громад к кредитам на фоне усиления атак рф

Национальный банк Украины в ответ на усиление обстрелов производственных и складских мощностей субъектов хозяйствования, объектов критической и социальной инфраструктуры утвердил пакет мер по поддержке производителей продукции, а также местных громад для финансирования их развития, в частности в части восстановления и поддержки критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 5 сентября, передает УНН

Подробности 

"Правление Национального банка утвердило второй пакет анонсированных мер по поддержке производителей продукции, а также местных громад для финансирования их развития, в частности в части восстановления и поддержки критически важной инфраструктуры", — говорится в сообщении. 

В частности, как сообщили в НБУ:

  • расширен перечень приемлемого обеспечения по кредитам за счет включения в него имущественных прав на денежные средства (выручку) за отгруженный товар (продукцию) / выполненные работы / предоставленные услуги, а также определены требования к его приемлемости и коэффициент ликвидности такого обеспечения на уровне 0,3; а также повышен коэффициент ликвидности обеспечения в виде безусловных и безотзывных местных гарантий городских и областных советов до 0,8;
    • введены единые подходы к учету портфельных гарантий при смягчении кредитного риска.

      Как подчеркнули в Нацбанке, указанные шаги будут способствовать расширению доступа к кредитным ресурсам для ритейлеров и производителей продукции, которые не имеют достаточного объема основных средств для предоставления их в залог, а также для муниципальных и других предприятий, способность которых реализовывать важные инфраструктурные проекты при гарантийной поддержке органов местного самоуправления существенно повысится.

      Напомним 

      Национальный банк Украины с 11 августа 2026 года запустил смягчение валютных ограничений для бизнеса, финансового сектора и населения.  

      Павел Башинский

      ЭкономикаФинансы
      Взрывы
      Пожары
      Энергетика
      Война в Украине
      Отключение света
      Электроэнергия
      Национальный банк Украины
      Украина