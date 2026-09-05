НБУ расширил доступ бизнеса и громад к кредитам на фоне усиления атак рф

Национальный банк Украины в ответ на усиление обстрелов производственных и складских мощностей субъектов хозяйствования, объектов критической и социальной инфраструктуры утвердил пакет мер по поддержке производителей продукции, а также местных громад для финансирования их развития, в частности в части восстановления и поддержки критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 5 сентября, передает УНН.

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"Правление Национального банка утвердило второй пакет анонсированных мер по поддержке производителей продукции, а также местных громад для финансирования их развития, в частности в части восстановления и поддержки критически важной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В частности, как сообщили в НБУ:

расширен перечень приемлемого обеспечения по кредитам за счет включения в него имущественных прав на денежные средства (выручку) за отгруженный товар (продукцию) / выполненные работы / предоставленные услуги, а также определены требования к его приемлемости и коэффициент ликвидности такого обеспечения на уровне 0,3; а также повышен коэффициент ликвидности обеспечения в виде безусловных и безотзывных местных гарантий городских и областных советов до 0,8;

введены единые подходы к учету портфельных гарантий при смягчении кредитного риска.

Как подчеркнули в Нацбанке, указанные шаги будут способствовать расширению доступа к кредитным ресурсам для ритейлеров и производителей продукции, которые не имеют достаточного объема основных средств для предоставления их в залог, а также для муниципальных и других предприятий, способность которых реализовывать важные инфраструктурные проекты при гарантийной поддержке органов местного самоуправления существенно повысится.

Напомним

Национальный банк Украины с 11 августа 2026 года запустил смягчение валютных ограничений для бизнеса, финансового сектора и населения.