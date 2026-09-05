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НБУ розширив доступ бізнесу і громад до кредитів на тлі посилення атак рф

Київ • УНН

 • 298 перегляди

НБУ ухвалив другий пакет заходів для підтримки виробників і громад. Розширено перелік застави та правила використання портфельних гарантій.

НБУ розширив доступ бізнесу і громад до кредитів на тлі посилення атак рф

Національний банк України у відповідь на посилення обстрілів виробничих та складських потужностей суб’єктів господарювання, об’єктів критичної та соціальної інфраструктури ухвалив пакет заходів з підтримки виробників продукції, а також місцевих громад для фінансування їх розвитку, зокрема в частині відновлення та підтримки критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба НБУ 5 вересня, передає УНН

Деталі 

"Правління Національного банку ухвалило другий пакет анонсованих заходів з підтримки виробників продукції, а також місцевих громад для фінансування їх розвитку, зокрема в частині відновлення та підтримки критично важливої інфраструктури", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, як повідомили у НБУ:

  • розширено перелік прийнятного забезпечення за кредитами за рахунок включення до нього майнових прав на грошові кошти (виручку) за відвантажений товар (продукцію) / виконані роботи / надані послуги, а також визначено вимоги щодо його прийнятності та коефіцієнт ліквідності такого забезпечення на рівні 0,3; а також підвищено коефіцієнт ліквідності забезпечення у вигляді безумовних та безвідкличних місцевих гарантій міських та обласних рад до 0,8;
    • запроваджено єдині підходи щодо врахування портфельних гарантій під час пом’якшення кредитного ризику.

      Як наголосили у Нацбанку, зазначені кроки сприятимуть розширенню доступу до кредитних ресурсів для ритейлерів та виробників продукції, які не мають достатнього обсягу основних засобів для надання їх в заставу, а також для муніципальних та інших підприємств, спроможність яких в реалізації важливих інфраструктурних проєктів за гарантійної підтримки органів місцевого самоврядування суттєво підвищиться.

      Нагадаємо 

      Національний банк України із 11 серпня 2026 року запустив пом’якшення валютних обмежень для бізнесу, фінансового сектору та населення.  

      Павло Башинський

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