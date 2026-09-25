НБУ повысил официальный курс доллара до 44,97 гривны, евро продолжает дешеветь

По состоянию на пятницу, 25 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,97 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,86 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,12. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,9729 грн (+11 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,1220 грн (-7 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6672 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 44,67–45,19 грн, евро — по 50,94–51,63 грн, злотый — по 11,42–11,91 грн;

на межбанке курсы составляют 44,95–44,98 грн/долл. и 51,13–51,15 грн/евро.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявил, что МВФ поможет найти часть средств, необходимых для финансовой устойчивости Украины в следующем году.

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