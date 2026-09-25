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НБУ повысил официальный курс доллара до 44,97 гривны, евро продолжает дешеветь

Киев • УНН

 • 2448 просмотра

НБУ установил курс доллара на уровне 44,9729 грн, евро — 51,1220 грн. На межбанке доллар торгуется в пределах 44,95–44,98 грн.

НБУ повысил официальный курс доллара до 44,97 гривны, евро продолжает дешеветь

По состоянию на пятницу, 25 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,97 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,86 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,12. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,9729 грн (+11 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,1220 грн (-7 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6672 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,67–45,19 грн, евро — по 50,94–51,63 грн, злотый — по 11,42–11,91 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,95–44,98 грн/долл. и 51,13–51,15 грн/евро.

      Напомним

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