НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,97 гривні, євро надалі дешевшає
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,9729 грн, євро - 51,1220 грн. На міжбанку долар торгується в межах 44,95-44,98 грн.
Станом на п'ятницю, 25 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,97 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 44,86 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,12. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 44,9729 грн (+11 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,1220 грн (-7 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6672 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 44,67-45,19 грн, євро за 50,94-51,63 грн, злотий за 11,42-11,91 грн;
- на міжбанку курси становлять 44,95-44,98 грн/дол. та 51,13-51,15 грн/євро.
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