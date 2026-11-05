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НБУ обновил курс валют: доллар подешевел, евро и злотый выросли

Киев • УНН

 • 876 просмотра

НБУ установил курс доллара на уровне 45,5375 грн, евро — 51,2489 грн, злотого — 11,6463 грн. В банках доллар торгуется по курсу 45,48–46,14 грн

НБУ обновил курс валют: доллар подешевел, евро и злотый выросли

По состоянию на четверг, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,54 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 45,67 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,25. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,5375 грн (-13 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,2489 грн (+19 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6463 грн. (+10 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 45,48–46,14 грн, евро — по 50,98–51,81 грн, злотый — по 11,33–11,82 грн;
    • на межбанке курсы составляют 45,50–45,53 грн/долл. и 51,19–51,21 грн/евро.

      Напомним

      Национальный банк Украины уверяет, что ситуация на валютном рынке остается под контролем, несмотря на временное ослабление гривны в начале ноября из-за роста бюджетных расходов и ограниченного экспортного предложения.

      Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев29.10.26, 16:30 • 35186 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      Финансы
      Злотый
      Национальный банк Украины