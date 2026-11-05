НБУ обновил курс валют: доллар подешевел, евро и злотый выросли
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 45,5375 грн, евро — 51,2489 грн, злотого — 11,6463 грн. В банках доллар торгуется по курсу 45,48–46,14 грн
По состоянию на четверг, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,54 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 45,67 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,25. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 45,5375 грн (-13 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,2489 грн (+19 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6463 грн. (+10 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 четверга:
- в банках доллар торгуется по курсу 45,48–46,14 грн, евро — по 50,98–51,81 грн, злотый — по 11,33–11,82 грн;
- на межбанке курсы составляют 45,50–45,53 грн/долл. и 51,19–51,21 грн/евро.
Напомним
Национальный банк Украины уверяет, что ситуация на валютном рынке остается под контролем, несмотря на временное ослабление гривны в начале ноября из-за роста бюджетных расходов и ограниченного экспортного предложения.
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