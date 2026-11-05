НБУ оновив курс валют: долар подешевшав, євро та злотий зросли

Станом на четвер, 5 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,54 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 45,67 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,25. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,5375 грн (-13 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,2489 грн (+19 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6463 грн. (+10 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

у банках долар торгується за курсом 45,48-46,14 грн, євро за 50,98-51,81 грн, злотий за 11,33-11,82 грн;

на міжбанку курси становлять 45,50-45,53 грн/дол. та 51,19-51,21 грн/євро.

Нагадаємо

Національний банк України запевняє, що ситуація на валютному ринку залишається під контролем, попри тимчасове послаблення гривні на початку листопада через зростання бюджетних видатків та обмежену експортну пропозицію.

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