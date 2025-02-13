НБУ готов регулировать виртуальные активы: что предлагает Пышный

Национальный банк готов взять на себя необходимую часть ответственности за работу виртуальных активов, но рынок должен работать без рисков неконтролируемого регуляторного арбитража. Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью Forbes, передает УНН.

Надо дать больше ответов, чем просто - кто будет регулятором. НБУ комплексно анализирует вопрос, какое влияние виртуальные активы имеют на наши ключевые мандаты: обеспечение ценовой и финансовой стабильности, борьба с легализацией незаконных средств и т.д. - сказал Пышный.

По его словам, НБУ открыт к детальному обсуждению этих вопросов для оптимального урегулирования как в парламенте, так и в рамках сотрудничества с международными партнерами, в частности ЕС. Тем более, что на уровне ЕС уже вступила в силу директива MICA.

НБУ готов взять на себя ту часть ответственности, которая будет необходима для работы рынка. Этот рынок должен дать новые возможности, не создавая опасного регуляторного арбитража, а также не генерируя бесконтрольные и опасные риски - сказал глава НБУ.

Напомним

Виртуальная купюра вскоре будет законной в Украине. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщил, что законопроект уже достаточно проработан и может и должен приниматься депутатами Верховной Рады. Цель же легализации - запустить рынок виртуальных активов.