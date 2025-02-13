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НБУ готовий регулювати віртуальні активи: що пропонує Пишний

НБУ готовий регулювати віртуальні активи: що пропонує Пишний

Київ • УНН

 • 29563 перегляди

Національний банк України готовий взяти на себе частину відповідальності за регулювання ринку віртуальних активів. НБУ працюватиме над тим, щоб ринок функціонував без ризиків неконтрольованого регуляторного арбітражу.

Національний банк готовий взяти на себе необхідну частину відповідальності за роботу віртуальних активів, але ринок має працювати без ризиків неконтрольованого регуляторного арбітражу. Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний в інтервʼю Forbes, передає УНН.

Треба дати більше відповідей, ніж просто – хто буде регулятором. НБУ комплексно аналізує питання, який вплив віртуальні активи мають на наші ключові мандати: забезпечення цінової і фінансової стабільності, боротьба з легалізацією незаконних коштів тощо 

- сказав Пишний.

За його словами, НБУ відкритий до детального обговорення цих питань для оптимального врегулювання як у парламенті, так і в межах співпраці з міжнародними партнерами, зокрема ЄС. Тим більше, що на рівні ЄС вже набрала чинності директива MICA.

НБУ готовий взяти на себе ту частину відповідальності, яка буде необхідною для роботи ринку. Цей ринок має дати нові можливості, не створюючи небезпечного регуляторного арбітражу, а також не генеруючи безконтрольні та небезпечні ризики 

- сказав глава НБУ.

Нагадаємо 

Віртуальна купюра незабаром буде законною в Україні. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в коментарі кореспонденту УНН повідомив, що законопроект вже достатньо пропрацьований та може й має ухвалюватись депутатами Верховної Ради. Мета ж легалізації - запустити ринок віртуальних активів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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