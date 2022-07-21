Нацсовет планирует аннулировать лицензии телеканалов Ахметова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию сегодня планирует аннулировать все телевизионные лицензии "Медиа Группы Украина" Рината Ахметова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня Нацсовета.
Детали
Заседание Нацсовета начнется в 11:00. На нем планируют рассмотреть вопросы аннулирования лицензий национальных телеканалов Украина, Украина24, НЛО.TV, Футбол 1/2/3, Индиго tv, ДОНБАС.
Также планируют аннулировать лицензии региональных ТРК: ТВ-5 (Запорожье) и мариупольского телеканала СИГМА, который недавно перерегистрировали в Каменец-Подольске.
Дополнение
Холдинг СКМ Рината Ахметова сдал в Нацсовет по телевидению и радиовещанию свои лицензии на вещание.
Это решение в компании объяснили вступлением в силу антиолигархического закона. Один из критериев, по которым бизнесмены могут войти в реестр олигархов, – это влияние на медиа.
Напомним
29 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие положение о реестре олигархов, которое утвердил Совет национальной безопасности и обороны.
Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).
Секретарь Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что технический реестр олигархов готов к работе. Сейчас проходит техническая работа в тех институтах, которые имеют право по закону делать представление на проверку тех или иных лиц, имеющих признаки "олигархов".
Данилов сообщил, что под признаки олигарха, определенные законом Украины, подпадают ориентировочно 86 человек.