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Президент України ввів у дію Положення про реєстр олігархів

Президент України ввів у дію Положення про реєстр олігархів

Київ • УНН

 • 185904 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. 29 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію Положення про реєстр олігархів, яке затвердила Рада національної безпеки і оборони. Про це йдеться на сайті президента, пише УНН.

Цитата

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення", - йдеться в указі.

Деталі 

Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів. Він ведеться в електронній формі державною мовою.

До реєстру не вносяться відомості, що містять державну таємницю та службову інформацію, а відомості про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

Як зазначається, реєстр може створюватись і вводитись в експлуатацію поетапно, зокрема модульно, відповідно до пріоритетності завдань та доступності ресурсів. Також положення визначає порядок внесення до реєстру відомостей про олігархів та одержання інформації з реєстру.

Раніше

Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

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