Президент України ввів у дію Положення про реєстр олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. 29 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію Положення про реєстр олігархів, яке затвердила Рада національної безпеки і оборони. Про це йдеться на сайті президента, пише УНН.
Цитата
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення", - йдеться в указі.
Деталі
Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів. Він ведеться в електронній формі державною мовою.
До реєстру не вносяться відомості, що містять державну таємницю та службову інформацію, а відомості про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.
Як зазначається, реєстр може створюватись і вводитись в експлуатацію поетапно, зокрема модульно, відповідно до пріоритетності завдань та доступності ресурсів. Також положення визначає порядок внесення до реєстру відомостей про олігархів та одержання інформації з реєстру.
Раніше
Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).