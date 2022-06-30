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Президент Украины ввел в действие Положение о реестре олигархов

Президент Украины ввел в действие Положение о реестре олигархов

Киев • УНН

 • 185897 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. 29 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие Положение о реестре олигархов, утвержденное Советом национальной безопасности и обороны. Об этом говорится на сайте президента, пишет УНН.

Цитата

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении Положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения", - говорится в указе.

Детали 

Положение определяет порядок формирования и ведения реестра олигархов. Он ведется в электронной форме на государственном языке.

В реестр не вносятся сведения, содержащие государственную тайну и служебную информацию, а сведения об олигархах, вносимых в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.

Как отмечается, реестр может создаваться и вводиться в эксплуатацию поэтапно, в частности, модульно, в соответствии с приоритетностью задач и доступностью ресурсов. Также положение определяет порядок внесения в реестр сведений об олигархах и получения информации из реестра.

Ранее

Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

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