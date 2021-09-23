ВР схвалила законопроект про деолігархізацію

Деталі

“За” проголосували 279 нардепів.

Закон передбачає створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначає порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого включення, запроваджує декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру.

Документ проголосований в редакції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Закон про деолігархізацію from UNNews

У документі прописано, що визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Особи, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

Нагадаємо

Законопроект №5599 був поданий в Раду Президентом України Володимиром Зеленським на початку червня 2021 року. Рада схвалила законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у першому читанні 1 липня. Між першим та другим читаннями нардепи подали до законопроекту понад 1,3 тис. правок. Крім того, після звернення омбудсмена Людмили Денисової, яке підтримали чотири опозиційні фракції, спікер Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив документ на експертизу Венеціанської комісії. Комісія поки не дала висновку.

Ухвалення законопроекту у другому читанні

Закон було розглянуто у сесійні залі за скороченою процедурою – на підставі рішення комітету нардепи проголосували за відхилення більшості правок, внесених нардепами. Це не дозволило нардепам озвучити свої правки в сесійні залі і вони автоматично набули статус розглянутих та відхилених.

Ухвалення рішення про скорочену процедуру та голосування за законопроект супроводжувалося протидією з боку опозиційних фракції, особливо ЄС та "Батьківщина". Представники фракцій наполягали на розгляді законопроекту за процедурою, згідно з якою народні депутати мають право наполягати на розгляді їхніх поправок. Вони також наполягали на виконанні домовленостей, досягнутих під час наради.

Представник фракції “Батькіщини” Сергій Соболєв заявив, що півторагодинні переговори привели до того, що кількість поправок скоротилася втричі. І нардепи наполягають лише на принципових поправках. Однак, фракція “Слуга народу” вирішила внести на розгляд питання скорочення розгляду. Противники законопроекту заявляють, що він порушує 8 статей Конституції.