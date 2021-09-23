Під крики "Геть диктатуру!" ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів

Деталі

ВР підтримала запропоноване комітетом з питань національної безпеки та оборони рішення про відхилення (без заслуховування в сесійній залі) більшості з понад тисячі поданих нардепами правок до законопроекту про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Раніше ВР вже проголосувала за розгляд цього законопроекту за скороченою процедурою.

Рішення, ухвалені ВР, означають, що нардепи не зможуть виголосити в залі відхилені комітетом поправки і ці правки вважатимуться розглянутими та відхиленими під час пленарного засідання ВР (без заслуховування).

Голосування за відхилення правок супроводжувалося вигуками “Геть диктатуру!” з боку представників фракцій ЄС та “Батьківщина”.

Що відбулося раніше

Народні депутати схвалили розгляд законопроекту про олігархів за спеціальною процедурою (за скороченою процедурою).

217 народних депутатів підтримали скорочену процедуру розгляду у сесійні залі законопроекту про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Такої кількості голосів достатньо для ухвалення процедурного рішення.

Скорочена процедура передбачає те, що в сесійні залі не будуть заслуховувати відхилені головним комітетом пропозиції народних депутатів. В подальшому законопроект розглядатиметься по статтям. На такій процедурі наполягала фракція “Слуги народу”, мотивуючи рішення небажанням декілька годин заслуховувати “поправочний спам”, що паралізує роботу парламенту.

Представники фракцій наполягали на розгляді законопроекту за процедурою, згідно з якою народні депутати мають право наполягати на розгляді їхніх поправок. Вони також наполягали на виконанні домовленостей, досягнутих під час наради.

Представник фракції “Батькіщини” Сергій Соболєв заявив, що півторагодинні переговори привели до того, що кількість поправок скоротилася втричі. І нардепи наполягають лише на принципових поправках. Однак, фракція “Слуга народу” вирішила внести на розгляд питання скорочення розгляду.

Противники законопроекту заявляють, що він порушує 8 статей Конституції.

Окрім того, перед скороченням процедури було проголосовано про застосування процедури ad hoc під час розгляду законопроекту № 5599 і скорочення строку надання народним депутатам законопроекту до другого читання наполовину. 253 голосами ця пропозиція була підтримана.