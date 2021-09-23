ВР вирішила розглядати законопроект про деолігархізацію за скороченою процедурою

Деталі

217 народних депутатів підтримали скорочену процедуру розгляду у сесійні залі законопроекту про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Такої кількості голосів достатньо для ухвалення процедурного рішення.

Скорочена процедура передбачає те, що в сесійні залі не будуть заслуховувати відхилені головним комітетом пропозиції народних депутатів. На такій процедурі наполягала фракція “Слуги народу”, мотивуючи рішення небажанням кілька годин заслуховувати “поправочний спам”, що паралізує роботу парламенту.

Представники фракцій наполягали на розгляді законопроекту за процедурою, згідно з якою народні депутати мають право наполягати на розгляді їхніх поправок. Вони також наполягали на виконанні домовленостей, досягнутих під час наради.

Представник фракції “Батькіщини” Сергій Соболєв заявив, що півторагодинні переговори привели до того, що кількість поправок скоротилася втричі. І нардепи наполягають лише на принципових поправках. Однак, фракція “Слуга народу” вирішила внести на розгляд питання скорочення розгляду.

Противники законопроекту заявляють, що він порушує 8 статей Конституції.

Окрім того, перед скороченням процедури було проголосовано про застосування процедури ad hoc під час розгляду законопроекту № 5599 і скорочення строку надання народним депутатам законопроекту до другого читання наполовину. 253 голосами ця пропозиція була підтримана.

Доповнення

У понеділок на засіданні Погоджувальної ради депутати проголосували за питання включення до порядку денного законопроектів № 5599 щодо олігархів та № 5600 про наповнення бюджету, або "ресурсний". Обидва законопроекти вже пройшли профільні комітети перед другим читанням. Їх поставили на розгляд у залі ВР у четвер, 23 вересня. Однак, "ресурсний" законопроект можуть сьогодні і не розглянути.

Водночас, стало відомо, що “слуги народу” пропонують застосування нової “спецпроцедури” з розгляду поправок до законопроектів №№ 5599 та 5600. Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк пояснював її так: у залі нібито не буде можливості у депутатів підняти свої відхилені правки.