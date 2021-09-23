"Податковий" законопроект можуть зняти з голосування: у "Слузі народу" назвали причину

Цитата:

“На сьогодні триває збір підписів за розгляд цього законопроекту за спецпроцедурою відповідно до статті 119.1 Регламенту. Якщо 150 підписів народних депутатів буде зібрано до розгляду цього законопроекту в залі, а багато що говорить про те, що вони будуть зібрані, то ми увійдемо в спецпроцедуру, яка триватиме 10 днів. І ми розглянемо цей законопроект по завершенню цієї процедури”, - розповів Гетманцев.

Деталі

Як заявив народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, секретаріат фракції “слуг” уже розпочав збір підписів нардепів за ініціативу розпочати спецпроцедуру розгляду “податкового" законопроекту. Станом на зараз зібрано 130 з 150 необхідних підписів.

Додамо

На порядку денному Ради сьогодні, 22 вересня, другим питанням заплановано розглянути законопроект № 5600 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень“, який ще називають "ресурсним", або "податковим".

У понеділок на засіданні Погоджувальної ради депутати проголосували за питання включення до порядку денного законопроектів № 5599 щодо олігархів та № 5600 про наповнення бюджету. Обидва законопроекти вже пройшли профільні комітети перед другим читанням.

Водночас, стало відомо, що “слуги народу” пропонують застосування нової “спецпроцедури” з розгляду поправок до законопроектів №№ 5599 та 5600. Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк пояснював її так: у залі нібито не буде можливості у депутатів підняти свої відхилені правки. Адже, наприклад, до законопроекту № 5600 подали 11 тисяч поправок. Але ця процедура може дозволити під час голосування скоротити цю кількість до приблизно 120-ти.