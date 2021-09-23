Закон про олігархів та "податковий" законопроект: порядок денний Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Верховна Рада на засіданні у четвер, 23 вересня, збирається, зокрема, взятися за законопроект про деолігархізацію, “податковий” законопроект. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний парламенту.
Цитата
“На черговому засіданні, згідно з порядком денним, планується розглянути у другому читанні проект Закону „Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)“, № 5599 і Проект Закону „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень“, № 5600”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Також у другому читанні планується розглянути проекти законів, серед яких:
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- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств”, № 4046;
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- “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)”, № 4278;
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- “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним”, № 2515;
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- “Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України”, № 3959-1.
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Для розгляду у першому читанні пропонуються законопроекти, серед яких:
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- “Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік“ щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів”, № 6052, 6052-1, 6052-2, 6052-3, 6052-4, 6052-5;
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- “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми”, № 5148;
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- “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів”, № 5719;
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- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття”, № 5736;
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- “Про правотворчу діяльність”, № 5707.
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У порядку денному також ратифікаційні законопроекти і проекти постанов про перейменування і зміну меж населених пунктів.
Окрім того, повідомляється, що о 16:00 розпочнеться позачергове засідання, порядком денним якого передбачено розгляд чотирьох питань.
Планується розглянути у першому читанні проекти законів:
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- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій”, № 2644;
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- “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій”, № 2645, 2645-1, 2645-д;
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- “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців”, № 3993, 3993-1.
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Окрім того, планується включити до порядку денного сесії та прийняти рішення щодо проекту Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни підходу у визначенні обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування”, № 3853, 3853-1, 3853-2.
Доповнення
У “Слузі народу” очікують, що сьогодні ухвалять закон про деолігархізацію, який Верховна Рада розгляне першим.