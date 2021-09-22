Офіційно: завтра на засіданні ВР першим розглянуть закон про олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На пленарному засіданні 23 вересня, Верховна Рада першим розгляне законопроект №5599 про деоліхаргізацію. Про це йдеться у порядку денному Ради, передає УНН.
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Таким чином, першим питанням на порядку денному засідання Ради стане законопроект №5599, який розглянуть у другому читанні. Наступним після нього буде “Податковий” законопроект №5600, який Рада також розгляне у другому читанні.
Третім питанням стане закон №6052 щодо перерозподілу 40 млрд у Держбюджеті на 2021 рік. Його парламент розгляне у першому читанні.
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За інформацією УНН, “Слуги народу” прогнозують, що законопроект про “олігархів” ухвалять завтра на пленарному засіданні Ради.
Як повідомила заступниця голови фракції “СН” Євгенія Кравчук, законопроект буде першим на розгляді. Вона додала, що для Ради та фракції “це буде тест”.
Зазначимо, що 15 вересня Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія) отримала запит про юридичну експертизу законопроекту № 5599 "про олігархів".
Як повідомив УНН представник Президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський, ”Венеціанка” підготує свій висновок для ухвалення на своєму 129-у пленарному засіданні, яке відбудеться з 15 по 16 грудня 2021 року.