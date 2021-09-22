Венеціанка надасть висновок щодо законопроекту про олігархів у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія) надасть свій висновок щодо українського законопроекту № 5599 "про олігархів" 15-16 грудня. Інформацію про це УНН підтвердив представник Президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський, який також є членом комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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На запитання про те, чи може він підтвердити, що Венеціанська комісія надасть свій висновок у зазначені дати, Веніславський відповів: “Так”.
Раніше сьогодні нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Венеційська комісія підготує свій висновок для ухвалення на своєму 129-у пленарному засіданні, яке відбудеться з 15 по 16 грудня 2021 року.
Що було раніше
У Венеціанській комісії 15 вересня підтвердили, що отримали лист, який голова Верховної Ради України Дмитро Разумков надіслав із проханням провести юридичну експертизу Венеціанської комісії щодо проекту закону “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу” у суспільному житті (олігархи)“.
Додамо
1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію.
Пізніше стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова направила голові парламенту Дмитру Разумкову лист з проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії. 10 вересня Разумков повідомив, що законопроект був відправлений туди на юридичну експертизу.
На думку представника Президента в Конституційному Суді України Федора Веніславського, експертні висновки Венеційської комісії мають рекомендаційний характер, а значить, не стануть на заваді ухваленню законопроекту “про олігархів”.