Разумков передал законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №5599 об олигархах отправлен на юридическую экспертизу в Венецианскую комиссию. Об этом во время брифинга журналистам сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
Детали
В частности, во время брифинга Разумкова попросили прокомментировать тот факт, что накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил письмо спикеру с просьбой не направлять законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии, поскольку выводы можно ждать два-три месяца.
Цитата
"Смотрите, еще обратились еще четыре оппозиционные фракции по поводу того, чтобы направить это письмо. Оно направлено. Если мы говорим о письме от Давида Георгиевича, еще его нет. Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, нет обязательств у Верховной Рады ждать. Нам не нужно ждать заключения Венецианской комиссии. На сегодня обратились четыре оппозиционные фракции. Также было обращение Людмилы Денисовой. Поэтому - да, отправили", - заявил Разумков.
Контекст
3 сентября стало известно, что омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.
Уполномоченная среди прочего отметила, что нормы законопроекта "об олигархах" не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. К перечню таких норм, по ее словам, относятся в частности наделение президента и СНБО непредвиденными Конституцией Украины полномочиями.
Как сообщил ранее спикер парламента Дмитрий Разумков, письмо Денисовой в Раде изучают.
Добавим
Разумков сообщил также, что законопроект об олигархах не появится в ближайшее время на повестке дня в Верховной Раде, поскольку поправки к нему еще не рассмотрели в комитете.
Что было раньше
1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутатов.
Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского СНБО завершит разработку мониторинга олигархов до 7 сентября.