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Разумков: законопроект про олігархів не з'явиться найближчим часом у Раді на порядку денному або у сесійній залі

Київ • УНН

 • 20666 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Законопроект про олігархів не з’явиться найближчим часом у Верховній Раді у сесійній залі або на порядку денному. Про це під час брифінгу заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На цьому тижні його (законопроекту про олігархів — ред.) не буде. Він знаходиться сьогодні знаходиться в комітеті. Наразі туди надійшло, якщо я не помиляюся, 1257 правок”, — заявив Разумков.

Деталі

За словами голови ВР, у комітеті ще не розглядали внесені правки до законопроекту. Разумков додав, що найближчим часом комітет має розглянути внесені правки, та після цього, в рамках регламенту, законопроект розглянуть у Верховній Раді на пленарному засіданні.

Додамо

1 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію. “За” проголосували 275 народних депутатів.

Також секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що за дорученням президента України Володимира Зеленського РНБО завершить розробку моніторингу олігархів до 7 вересня.

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