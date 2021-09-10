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Разумков передав законопроект про олігархів до Венеціанської комісії

Разумков передав законопроект про олігархів до Венеціанської комісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Прийнятий Верховною Радою в першому читанні законопроект №5599 про олігархів відправлений на юридичну експертизу до Венеціанської комісії. Про це під час брифінгу журналістам повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зокрема, під час брифінгу Разумкова попросили прокоментувати той факт, що напередодні глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія направив листа до спікера з проханням не направляти законопроект на розгляд Венеціанської комісії, оскільки висновків можна чекати два-три місяці.

Цитата

“Дивіться, ще звернулися ще чотири опозиційні фракції з приводу того, щоб направити цей лист. Він направлений. Якщо ми говоримо про про лист від Давида Георгійовича, ще його немає. Якщо ми відправляємо той чи інший законопроект до Венеціанської комісії, немає зобов’язань у Верховної Ради чекати. Нам не потрібно чекати висновку Венеціанської комісії. Станом на сьогодні звернулися чотири опозиційні фракції. Також було звернення Людмили Денисової. Тому — так, відправили”, — заявив Разумков.

Контекст

3 вересня стало відомо, що омбудсмен Людмила Денісова надіслала голові парламенту Дмитру Разумкову лист із проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії.

Уповноважена серед іншого зазначила, що норми законопроекту “про олігархів” не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина. До переліку таких норм, з її слів, належать зокрема наділення президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями.

Як повідомив раніше спікер парламенту Дмитро Разумков, лист Денісової у Раді вивчають.

Додамо

Разумков повідомив також, що законопроект про олігархів не з’явиться найближчим часом на порядку денному у Верховній Раді, оскільки правки щодо нього ще не розглянули в комітеті.

Що було раніше

1 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію. “За” проголосували 275 народних депутатів.

Також секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що за дорученням президента України Володимира Зеленського РНБО завершить розробку моніторингу олігархів до 7 вересня.

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