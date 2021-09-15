“Венеціанка” отримала запит України про експертизу законопроекту про олігархів

Деталі

Там зазначили, що отримали лист, який 10 вересня 2021 року Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков надіслав із проханням провести юридичну експертизу Венеціанської комісії щодо проекту закону “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу” у суспільному житті (олігархи)“.

Додамо

1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію.

Пізніше стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова направила голові парламенту Дмитру Разумкову лист з проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії. 10 вересня Разумков повідомив, що законопроект був відправлений туди на юридичну експертизу.

На думку представника Президента в Конституційному Суді України Федора Веніславського, експертні висновки Венеційської комісії мають рекомендаційний характер, а значить, не стануть на заваді ухваленню законопроекту “про олігархів”.