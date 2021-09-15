"Венецианка" получила запрос Украины о экспертизе законопроекта об олигархах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) получила запрос о юридической экспертизе законопроекта № 5599 "об олигархах". Об этом УНН стало известно из официального сайта ведомства.
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Там отметили, что получили письмо, которое 10 сентября 2021 года Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прислал с просьбой провести юридическую экспертизу Венецианской комиссии относительно проекта закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес" в общественной жизни (олигархи)".
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1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации.
Позже стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила Главе парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию. 10 сентября Разумков сообщил, что законопроект был отправлен туда на юридическую экспертизу.
По мнению представителя Президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславского, экспертные выводы Венецианской комиссии имеют рекомендательный характер, а значит, не станут помехой принятию законопроекта "об олигархах".